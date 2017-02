Ut av voldshelvetet - takker Barnas Stasjon

Fredrikstad24

– Eksmannen min slo både meg og barna. Da jeg endelig tok mot til meg og søkte skilsmisse, var jeg selv deprimert og toåringen slet mye med aggressiv oppførsel i barnehagen. Vi trengte hjelp til å samle oss, forteller tobarnsmoren, som i dette intervjuet er anonym av hensyn til barna.

Stor økning i brukere

Mandag kunne Fredrikstad24 fortelle om en massiv økning i antall brukere av Barnas Stasjon fra 2015 til 2016. Barne- og familiestøtten, drevet av stiftelsen Blå Kors, bistår gratis mennesker som er rammet av rusproblemer, psykiske problemer og fattigdom, gjennom blant annet psykologisk oppfølging, familieveiledning og støttet samvær. Tilrettelegging for at barna skal takle problemene og leve videre med dem på best mulig måte er målet. I det arbeidet står ofte samspillet mellom barn og foreldre sentralt. Barnas Stasjon opplevde at antall brukere økte med 66 prosent i fjor.

En av 58 familier som fikk hjelp og støtte var «Maria» og hennes to barn, begge under ti år. Både hun og eksmannen kommer fra hvert sitt europeiske land, og hun hadde ingen familie å støtte seg på her i landet da skilsmissen ble et faktum.

Psykologisk hjelp

Barnevernet henviste henne og barna til Barnas Stasjon, som de mente var en bedre instans for dem.

– Først fikk vi psykologisk oppfølging, før vi ved Barnas Stasjon fikk familieveiledning. Barna trengte hjelp etter at faren hadde snakket meg som mor veldig ned mens han utøvet vold mot oss alle tre. Og jeg trengte hjelp til å forstå at volden ikke var min skyld og at jeg var god nok til å fortsette alene, forteller «Maria».

Helt alene som tilflytter til Fredrikstad etter skilsmissen, sto hun også på bar bakke sosialt. Alene med to små barn var det nesten umulig å gjøre noe med det.

– Ved Barnas Stasjon har jeg fått en god venn å prate med, dele erfaringer med og støtte meg til utenom det profesjonelle hjelpeapparatet. Både barna og jeg ville aldri vært så sterke og livsglade som vi er i dag uten Barnas Stasjon, slår hun fast.

– Ingen skam

Som så mange andre, følte også «Maria» skam knyttet til å få profesjonell hjelp. Det vil hun gjerne understreke i dag at hun ikke hadde noen grunn til, og oppfordrer andre som trenger samme type støtte til å søke hjelp før det er for sent.

– Her er det mange forskjellige brukere, som har oppsøkt støtte av mange ulike årsaker. Ingen skammer seg over å få støtte til å bli sterkere, mener hun, og skryter spesielt av foreldreveiledningskurset COS-P (se faktaboks), for gravide og foreldre med barn under åtte år.

– Det er et veldig generelt kurs, som alle blivende eller nåværende småbarnsforeldre kan ha nytte av, og ikke noe stigmatiserende. Jeg håper det implementeres i hele skole- og helsevesenet og at det blir et tilbud til alle i barselperioden, sier hun.

16 helsesøstre i Fredrikstad har allerede gjennomført kurset, opplyser leder ved Barnas Stasjon, Hege Stormorken.

Etter at «Maria» brøt ut av det voldelige ekteskapet, har eksmannen fått støttet og gradvis mer kontakt med barna igjen. Denne uka deltar han som en av flere på Barnas Stasjons nystartede pappadag – enda et tegn på at familien er på rett vei til å gi barna en tryggest mulig oppvekst videre.