– Ungdom bryr seg om ungdom

Fredrikstad24

– For meg passer det ikke å sitte på en stol bak en pult fra åtte til tre. Da jeg gikk på skolen var jeg borte nesten annenhver dag i løpet av to måneder. Nå som jeg har fått jobb i et murerfirma har jeg ikke vært borte en eneste dag.

Det forteller «drop out-eleven» Jacob på en video.

Samfunnsfagselever ved Glemmen videregående skole har nemlig i lang tid jobbet med en fordypningsoppgave om frafall, eller drop out, i videregående skole. På en minikonferanse på Glemmen tirsdag, fikk tilhørerne et veldig ærlig svar på hva elevene mente gjennom videoer som elevene hadde laget. Kan festing og mobbing føre til frafall? Hvorfor er gutter skoletapere? Hvorfor brukes ikke mer digitale verktøy i skolen? og hvordan fungerer egentlig den mye omtalte fraværsgrensa? Det var blant problemstillingene elevene har forsket på.

Press på flere fronter

– Det er et press hele tida, over alt. Alle skal være perfekte, men alle er egentlig kanskje litt usikre? I hvert fall i perioder? Det sier Johanne Larsen, som sammen med klassevenninnene Marlene Huth og Stine Johansen har sett på tematikken med festing og sosialt liv i kombinasjon med skolearbeid.

Marlene Huth fortsetter: – Det gjelder både karakterer, sosialt og når det kommer til utseende. Det er for eksempel en selvfølge at alle spør hvilken karakter man fikk på prøva. Og om man ikke vil svare tolker folk det dit at jeg fikk dårlig karakter, sier hun.

– Nå er vi også blitt 18 år, og det er fest i helgene og mye sosialt med russetid neste år. Det skjer noe hele tida, og jeg tror det kan bli litt mye for noen, sier Stine Johansen.

De tre går på medier og kommunikasjon, og har ikke vært inne på tanken om å slutte.

– Jeg er veldig fornøyd med valget, fordi vi har mange praktiske oppgaver. Men jeg kjenner flere som har eller tenker på å slutte, og det bunner mange ganger i mengden teori, sier Johanne Larsen.

– Det gjorde inntrykk

Det er en tanke som samfunnsfagslærer Jan-Eirik Paulsen, eller bare JP, støtter. Han er blant dem som er ansvarlig for videoprosjektet, og droppet selv ut av skolen som ung.

– Jeg klarte nesten ikke å gå inn i en gymsal, og fikk nok av det. Men nå tenker jeg på dem som ikke takler de teoretiske fagene, som jo utgjør 80 prosent. Da har man en dårlig følelse 80 prosent av tida på skolen. Det er noe å tenke på, sier han.

Nå håper han, og elevene hans, at videoene kan bidra til endring. På minikonferansen tirsdag var det både politikere, skoleledelse og ansatte fra både Nav og PPT.

– Ungdom bryr seg om ungdom, og dette gir oss et godt innblikk i hvordan elevene selv ser på utfordringene, sier Glemmen-rektor Gunhild Rosnes.

Også Elin Tvete, leder av Opplæringskomiteen, fulgte konferansen.

– Dette var befriende og brutalt å se på. Ungdommer har en egen måte å formidle på som er så ærlig og rett fram, og det har vi mye å lære av. Videoene viser også den sårbarheten som mange av elevene som dropper ut kjenner på, og det gjorde inntrykk.

Hun sier de nå vil jobbe sammen med skolen for å finne måter å bruke prosjektet på videre.

– Det er mange av disse ideene som er virkelig gode, og det må vi ta med oss.