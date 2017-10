Fredrikstad24

I onsdagens fylkesting var det meningen at fylkestingspolitikerne skulle vedta de ti stamlinjene som har blitt foreslått i Fredrikstad og Sarpsborg, mens man skulle se på det resterende busstilbudet i regionen på et senere tidspunkt.

– Vi ønsket å ha det nye tilbudet på plass før bomringen i Fredrikstad kommer våren/sommeren 2018, og var ikke sikre på om vi ville rekke å få alt på plass i tide hvis vi ikke delte det opp, forteller samferdselssjef Jostein Haug i Østfold fylkeskommune.

Hele det nye forslaget kan leses på fylkeskommunens nettsider.

– Utfordrende

Prosessen rundt omlegging av rutetilbudet i Nedre Glomma har skapt til dels sterke reaksjoner blant både kommunepolitikere, bussjåfører og berørte innbyggere. Derfor velger man nå å behandle hele rutetilbudet samlet, i håp om at det skal bli lettere å forstå hvordan omleggingen faktisk vil slå ut.

– Vi ser at dette har vært en stor kommunikasjonsutfordring for oss. Folk har trodd at det ikke blir et tilbud i de områdene som ikke er med i stamlinjene, og at vi skulle bruke pengene til noe annet enn kollektivtrafikk. Vi håper at mange nå blir beroliget, sier Haug.

Det nye helhetlige rutetilbudet i regionen innebærer at antallet hovedruter kuttes fra 52 til 24, fordelt på de ti tidligere omtalte stamlinjene og 14 såkalte sekundærlinjer. I tillegg vil det bli opprettet nye bestillingstilbud.

Bedre for de fleste

– 78 % av innbyggerne i Nedre Glomma vil få et bedre tilbud i rushet. De resterende vil få enten et tilsvarende tilbud som i dag eller litt dårligere. Vi har forståelse for at det kan være dramatisk for dem som mister tilbudet sitt, men i saken er det også lagt opp til at det uansett skal gjøres en grundig evaluering etter to år, sier Haug.

Nå skal forslaget ut på høring til de berørte kommunene, før det skal behandles på fylkestinget i desember.

– Det er mulig for andre også å komme med innspill, så får vi se vi får inn fram mot politisk behandling av saken med tanke på det vi har presentert nå. Vi håper dette skal gi en god behandling og forankring i kommunene, sier Haug.