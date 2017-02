Rolvsøyveien stengt etter gasslekkasje

Fredrikstad24

Politiet melder mandag formiddag at det har oppstått en gasslekkasje på et vogntog på Rolvsøyveien ved Rolvsøy kirke. Det skal dreie seg om lekkasje av propan, og det er snakk om et mindre omfang.

Som følge av lekkasjen ble riksvei 109, Rolvsøyveien, stengt i begge retninger. Klokka 12 melder politiet på Twitter at veien stenges inntil det er kontroll på lekkasjen.

Brannvesen, politi og ambulanse er på plass. Kort tid senere opplyser nødetatene at veien igjen er åpnet og at trafikken går som normalt.