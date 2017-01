Planlegger gigantunderskudd på tredje året

Fredrikstad24

For tredje året på rad budsjetteres det med underskudd i hundremillionersklassen ved Sykehuset Østfold.

Direktør Just Ebbesen har fått godkjent av styret å budsjettere med 264 millioner kroner i underskudd i 2017. Fortsatt er det nedbetaling av det nye storsykehuset på Kalnes som skyldes at det planlegges å drifte sykehuset med store røde tall igjen.

– Det er finansieringsmodellen Helse Sør-Øst valgte den gang vi fikk lån fra staten og det regionale helseforetaket til å bygge nytt sykehus. Eier har godkjent store, budsjetterte underskudd de første årene. Den økonomiske langtidsplanen sier at vi skal gå med 100 millioner mindre i underskudd i 2018 enn i år, før vi etter planen skal være i balanse i 2020 eller 2021, forklarer sykehusdirektøren til Dagsavisen Østfold.

– Et nytt Ahus

Dermed må sykehusdriften fortsatt effektiviseres. Det må spares penger for at sykehuset skal makte å betale ned gjelden. Uten flere ansatte må sykehuset likevel løse enda flere oppgaver enn før, blant annet ved sakte, men sikkert å «ta tilbake» pasienter som har vært videreført til andre sykehus.

Anne-Karin Rime i overlegeforeningen ved SØ er skeptisk.

– Det kommer til å bli veldig utfordrende.

– Tror du ikke det er mulig å gjennomføre innsparingene det er lagt opp til?

– Svaret på det får vi om noen måneder, svarer hun.

Rime forstår at man bare med begrenset bemanning kan spare inn med økt aktivitet, men kritiserer først og fremst finansieringsmodellen av nybygg i seg selv.

– Det er den som er problemet. Her har man fått lov å bygge nytt, tjene inn på behandling og gå flere hundre millioner i underskudd i flere år. Vi har litt den samme situasjonen i Østfold nå, som på nye Ahus for noen år siden. Politikerne må inn og løse dette på en annen måte for framtida, for både leger og sykepleiere løper beina av seg, påpeker hun.

– Jobbe mer systematisk

Sykehusdirektøren understreker at pasientsikkerheten og et fullverdig behandlingstilbud hele tida har førsteprioritet, og frykter ikke det samme som Rime.

– Vi opererer ikke med stoppeklokke og rundetider, men skal bedre effektiviteten ved å jobbe mer systematisk. Og så bør det nevnes at vi klarte en større økning i aktivitet i 2016 enn vi hadde trodd, slik at den reelle økningen i 2017 ikke blir så stor, sier Ebbesen.

En stor andel av pasientene sykehuset ønsker å tilbakeføre er kreftpasienter.

– Vi har fått en veldig bra kreftavdeling, med bedre utstyr og spesielt personell. Tilbakeføring av pasienter vil gi en økonomisk effekt. Det er billigere å behandle selv de vi har kompetanse til å behandle, enn å betale andre for å gjøre det, forklarer Ebbesen.

I flytteåret 2015 gikk SØ over 300 millioner i minus, men mer enn 50 millioner mer enn planlagt. I fjor var underskuddet mange millioner større, og det etter å ha budsjettert med et negativt resultat på 252 millioner kroner.