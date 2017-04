Østfoldinger griper sjansen til våpenamnesti

Fredrikstad24

– Fra vi åpnet våpenamnestiet over hele landet 1. mars, har vi her i Østfold fått inn 104 skytevåpen, tre granater, 3.280 enheter ammunisjon samt en del kniver og sverd, forteller seksjonssjef Rachid Elazari ved våpenforvaltningen i Østfold-politiet til Dagsavisen Østfold.

Østfold-politiet har gått ut på sin Facebook-side med etterlysningen av ulovlige og ikke registrerte våpen med følgende oppfordring og forsikring til dem som eventuelt sitter på sånt:

Ikke straff

«Står det gamle skytevåpen hjemme eller på hytta? Bruk gjerne påsken til å finne fram våpen du er usikker på er lovlig registrert. Når påskeferien er over kan du sjekke med politiet om våpnene er lovlige. Våpenamnestiet fram til 31. mai gjør at du ikke risikerer straff om våpnene ikke er lovlige. Under amnestiet kan du trygt ta kontakt med politiet uten å risikere straff for brudd på våpenloven eller å få våpenet inndratt. Du kan søke om å få beholde våpenet. Fyller du ikke kravene, er det mulig å beholde våpenet dersom det blir plombert».

Forsiktig med eksplosiver

Elazari forteller at enkelte sjeldne våpen av historisk verdi kan havne på forsvarsmuseet. Og dersom noen sitter på eksplosiver, ønsker politiet å bli kontaktet på forhånd av levering.

– Det er for å unngå at man utsetter seg selv eller andre for fare. Eksplosiver må håndteres på riktig måte, påpeker Elazari.

Under det landsdekkende våpenamnestiet i 2003 og 2004 kom det inn 35.224 våpen og 22 tonn ammunisjon, mens det i 2008 ble levert inn 13.660 våpen og 10,7 tonn ammunisjon.