Nytt radiotilbud i Østfold

Både Metro Østfold og The Beat blir nå tilgjengelig for lyttere i hele Østfold på DAB.

-Vi gleder oss veldig over å være i gang i Østfold, sier Per Olav Andersen Twentyfirst Venture AS.

Metro Østfold vil gi lytterne nyheter fra Østfold, trafikk-, vær- og aktivitetsoversikter for fylket i tillegg til god og variert musikk og kjente programledere med godt humør.

-Vi produserer nyheter for alle de regionene vi er i. Det skal også lages en nyhetskalender, som også folk i Halden får glede av, sier han.

Metro Østfold er allerede tilgjengelig på FM i Askim og utbygging av FM-dekningen i Indre Østfold pågår.

-Ståle Fossberg, med en fortid fra P4 og Hege Tepstad med fortid fra NRK har henholdsvis ettermiddags- og morgensendingene. I tillegg har vi Hans Olav Tyvold, som har jobbet mye med P4 i blant annet aktualitetsmagasinet «17.30», som jobber en del for oss i helgene, sier Andersen.

Han håper å kunne gjøre Metro Østfold så lokal som mulig, og vil vurdere dekningen fortløpende.

Hitmusikk fra The Beat

-The Beat er en musikkanal med fokus på ny hitmusikk, forteller Andersen.

The Beat har i de siste årene vokst til å bli en av de største radiokanalene for ungdom og yngre voksne på Østlandet.

Twentyfirst Venture AS driver radiostasjoner over hele Østlandet og har samlet ca 300.000 lyttere ukentlig.