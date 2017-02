Ny jazzfestival i Gamlebyen

Fredrikstad24

- På programmet står noen av Norges fremste jazzartister, som har satt sitt preg på jazzfestivaler i Norge gjennom mange år. Lokale Østfold-utøvere vil også prege programmet, forteller arrrangøren, og lister opp:

Magnolia Jazzband, Hot Club de Norvegé, Tricia Boutté trio (med veteranene Jan Inge Melsæter og Ivar Andresen), Nane Früstuckl og Heli Puntsenberger fra Østerrike slår seg sammen med Europas fremste dobro/weisenborn-utøver, vår egen Knut Hem, musiker Øystein Sunde og Reidar Larsen bluesband med flere.

Jazzferje

Gamlebyen Festivaldrift og Jimmy Olsen presenterte i ettermiddag en nyhet i den allerede festivaltunge Gamlebyen i Fredrikstad. Gamlebyen Jazzfestival i slutten av april har med seg på laget fått Sarpsborg Jazzklubb og New Orleans Workshop i Oslo (den eldste jazzklubben i Norge med sine 45 år). Festivalleder er Bjarne S. Aaserød, leder for Sarpsborg Jazzklubb, Robert Normann-festivalen og Kardamili International Jazzfestival i Hellas.

Håpet er at Gamlebyen Jazzfestival kan «åpne» sommersesongen i Gamlebyen med stor tilstrømming til bydelen, og målsettingen er å trekke folk fra hele Østlandet og ikke minst Oslofjordregionen, som har et meget godt og stort jazzmiljø. Det vil bli organisert hotelpakker og fra Sarpsborg vil det bli satt opp jazzferje tur-retur fredag og lørdag dersom fylkeskommunen gir klarsignal.

- Ferja er ikke helt i boks, men fylkeskommunen er positiv, forteller reiselivssjef Maya Nielsen i Visit Fredrikstad og Hvaler til Fredrikstad24.

New Orleans-parade

De fleste konsertene vil ha gratis inngang, ifølge arrangøren, som håper det vil bidra til et stort publikum fra hele Østfold, Oslo og det øvrige Østlandet.

Det blir New Orleans-parade gjennom Gamlebyen under ledelse av Jan Inge Melsæter, som har ledet jazzparaden i Molde i mange år, og Silver Fox Syncopeters samt festivalmusikere og mange Østfold-musikere. «Jazzdamene», som har preget paraden under Oslo Jazzfestival, stiller. Det gjør også paradedeltakere fra Robert Normann-festivalen i Sarpsborg.

Spillesteder i Gamlebyen blir Østre Fredrikstad kirke, Tamburen, Majorstuens kro og stue samt Gamlebyen Kulturhus. Og skulle godværet slå til, blir en del av konsertene utendørs ved de spillestedene som har mulighet til det.

- Målsettingen er at denne første festivalen vil være starten på noe som skal utvikle seg med årene og hvor enda flere aktører i Gamlebyen er med. Ekstra hyggelig er det å starte en ny festival i Fredrikstad når selve byen fyller 450 år, sier Aaserød og Olsen i en pressemelding.

Festivaltungt i Gamlebyen

Fra før arrangeres 11 festivaler årlig i Gamlebyen, deriblant Månefestivalen, Litteraturfestivalen, Mozart-festivalen, jazzfestival i vinterhalvåret og festivaler for barn, yoga, strikking og mat.

- Vi tror derimot ikke at Gamlebyen er mettet på festivaler, men at det er et så stort spekter i innhold og så mange folk å ta av, at dette bare vil skape enda mer liv i Gamlebyen, sier reiselivssjefen.