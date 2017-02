Nærmer seg 400.000 i kronerulling for ny FFK-spiller

Fredrikstad24

Tirsdag talte FFK-administrasjonen over 375.000 kroner fra en lang rekke større og mindre bidragsytere, og klubben venter å bikke 400.000 kroner om kort tid. Da er man bare på noen få uker svært nær målet om en halv million innsamlede kroner til en ny spiller som kan heve laget.

- Vi er enormt takknemlige for engasjementet og støtten fra publikum, sier FFK-trener Andrea Loberto til Fredrikstad24.

- Skal se verdien i støtten som er gitt

I utgangspunktet ser klubben for seg å forsterke med en midtstopper eller sentralt på midtbanen, men noen spillernavn kan Loberto ennå ikke gå ut med. Med 500.000 kroner til slutt vil det dog være naturlig å tro at klubben tar sikte på å signere en ledig spiller på en ettårskontrakt - lønnet med de innsamlede pengene fra egne supportere.

- Det kan være en mulighet, sammen med flere ideer vi har for hvordan vi skal bruke pengene mest mulig fornuftig. Akkurat hvilken modell vi går for avhenger av timing, men vi jobber for å kunne hente en spiller som kan heve oss nok til at tilhengerne våre skal se verdien i støtten de har gitt, sier Loberto.

Aleesami og Gamboa

Flere aktører har gitt 25.000 kroner hver og en rekke privatpersoner har spyttet inn alt fra 250 kroner og mer. Tidligere har FFK hentet solide spillere gjennom samme type kronerulling. Både Haitam Aleesami, nå landslagsspiller og Palermo-back, og høyreback Cristian Gamboa, senere Premier League-spiller for West Bromwich og nå Celtic, ble i sin tid hentet på samme måte til FFK.

Disse kriteriene er tidligere blitt listet opp av trenerteamet når FFK nå jakter flere forsterkninger:

* Sentral midtbane eller midtstopper

* Erfaren, med lederegenskaper

* Fersk spillererfaring fra høyere nivå

* Helst et potensielt framtidig salgsobjekt.