Målmaskinen Herman (19) jager FFK-kontrakt

Fredrikstad24

Det var glissent på årets første FFK-trening i Østfoldhallen onsdag, der unge Blystad var blant flere unggutter som fikk sjansen til å vise seg fram for trenerdebutanten Andrea Loberto.

– Jeg håper selvfølgelig at det skal føre til en kontrakt med A-laget. Nå må jeg bare prøve å vise at jeg duger, sier angriperen til Fredrikstad24.

Han opplyser at han har flere klubbmuligheter, men at FFK er det heteste alternativet.

– Jeg har spilt i rødt og hvitt i noen år nå, og det er A-lagsspill jeg hele tiden har jobbet for å oppnå. Oppvokst i byen og som ung supporter, har det alltid vært en drøm for meg å spille for FFK på Stadion, sier Blystad, som til tross for mange scoringer på utviklingslagene kun kan skilte med fire minutters A-lagsspill mot Sandnes Ulf i 1. divisjon i 2015.

– Føler du selv at du med alle scoringene har gjort deg fortjent til en ordentlig sjanse?

– Jeg har scoret litt, ja, svarer han beskjedent, og legger til:

– Klubben bør kjenne til hva jeg er god for, men treneren er ny og jeg forstår godt at han vil se meg i aksjon og gjøre sin egen vurdering.

Skal bli kjent

Andrea Loberto har svært lite å si om Blystads muligheter etter én trening, men er kjent med at gutten har målteft.

– Nå ønsker jeg å bli kjent med både spilleren og personen, så får vi se, sier Loberto, som heller ikke utelukker opptak av juniorspillere dersom det er det rette for prestasjonsgruppa som helhet og spillernes egen utvikling.

– Det viktigste er at vi får en konkurransedyktig tropp, slår han fast.

Shola snart på trening

Definitivt ute av stallen er keeper Per Morten Kristiansen, hvis kontrakt gikk ut før jul. Av spillere i samme situasjon, er situasjonen fortsatt uavklart for Adam Straith, Erik Tønne, Netan Sansara, Shola Akinyemi og Ludvig Begby.

– Shola er tilbake på trening med oss fredag, og vi står ikke langt fra hverandre om et fortsatt samarbeid. Han ble operert rett før jul, og nå må vi se hvilken fysisk tilstand han er i. Ludvig må selv finne ut hva han vil, det er viktig. Men jeg tror ikke vi kan slå fast ennå at han har tatt et endelig farvel med FFK, forteller Loberto.

Aleksander Olsen forteller at FFK har valgt å sikte høyt i jakten på forsterkninger, og at det derfor tar tid. De avfeier begge at de er stresset, men understreker at de jobber intenst og grundig med signeringer.

Stallen er utvilsomt tynn, og det hjelper ikke at Patrik Karoliussen onsdag måtte ut med en lårskade. Det er ennå usikkert hvor alvorlig den er.