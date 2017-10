Legger alle kort på bordet - vil til bunns i stanken

Fredrikstad24

– Når folk opplever lukt har vi stor respekt for at det kan være ubehagelig. Vi må bare være åpne for å se på alle faktorer som påvirker opplevelsen til naboene, sier administrerende direktør Bjarne Rask Thomsen i Denofa, i forkant av møtet mellom bedriften, Øra miljøutvalg og de berørte naboene førstkommende mandag.

Klager på den søtlige soyaeimen fra fabrikken på Øra har vært en årelang gjenganger, og det har også tidligere blitt invitert til dialogmøter med naboene for å finne en løsning alle kan være fornøyde med.

– Det vi har gjort annerledes denne gangen, er at vi arrangerer møtet gjennom Øra miljøutvalg. Der sitter kommunen, naboer og alle bedrifter, og der jobber vi med alle typer industriproblematikk med tanke på miljøet – også lukt. Jeg syns det var mer naturlig å invitere de naboene som spesifikt har henvendt seg til oss inn i miljøutvalget, slik at vi kan legge det åpent fram for alle, forklarer Thomsen.

Vil kartlegge helserisiko

I den siste runden med naboprotester har det kommet fram et nytt moment knyttet til luktproblematikken, nemlig spørsmål rundt helseeffekten av det som slippes ut.

– For at vi alle skal være helt trygge på det, at jeg kan si med sikkerhet og naboene kan vite med sikkerhet, ønsker vi å se på om vi kan få inn en ekspert, en lege eller professor. Vi mener det er riktig å få noen utenfra til å kartlegge dette for oss, sier Thomsen.

Selv er han ikke i tvil om at dampen som slippes ut fra anlegget er helsemessig forsvarlig, men bedriften åpner nå altså for å dokumentere dette.

– Vi vet ikke hva det krever eller koster, men nå forsøker vi å få i gang en dialog på om det gir mening å gjennomføre en kartlegging av helsefare ved luktutslippene. Det blir dumt om vi sier at vi har funnet en ekspert og skal sette i gang, mens alle andre rister på hodet og sier at det ikke var det de ønsket, sier direktøren.

– Gjør det vi kan

Tirsdag åpnet Denofa dørene for en sjelden pressevisitt innenfor fabrikkveggene, for å vise fram det mye omtalte «scrubber»-anlegget som skal rense luftutslippene for lukt.

– Vi har forsøkt å sette oss i mottakerens sted, og tenkt hvordan vi selv ville opplevd det hvis vi ikke kunne se hva det er. Vi ønsker ikke å stå i en situasjon hvor vi mistenkes for å skjule noe.

Anlegget kostet bedriften 8 millioner kroner da det ble installert i 2011, og i tillegg bruker de rundt 700.000 kroner i året på å drifte det. Han bedyrer at det per i dag ikke finnes noen bedre teknologi, og at de gjør det de kan for å begrense luktplagene.

– Kommer det ny teknologi, eller vi får nye innsikter, så vil vi selvsagt se på det. Vi må utforske det til bunns, men kartlegging er viktig, slik at vi ikke kaster oss på nye løsninger for så å konstatere fem år senere at det ikke har hatt effekt, sier Thomsen.

Nettopp det å få nye og entydige svar på både lukttiltak og eventuell helsefare på dette er viktig for Denofa-sjefen, men han kan ikke love at det er gjort over natta.

– Vi har ingen beløpsbegrensninger, men det er lov å tenke seg om og ikke hoppe på den dyreste løsningen. Vi skal skape trygghet rundt at det ikke er helsefare forbundet med lukten og det å kartlegge helsefare kan vi nok få gjort på noen få måneder, men å komme til bunns i luktproblematikken og eventuelt finne nye løsninger der vil nok ta tid, sier Thomsen.

– Positivt

Knut Lindh, som bor i Bydalen i Fredrikstad, er en av naboene som har engasjert seg i saken i nyere tid. Han er fornøyd med at Denofa nå er villig til å granske helsefaren ved luktutslippene.

– Det er et veldig positivt tegn at de selv ønsker å kartlegge helserisiko, og det er også positivt at de sier de vil komme til bunns i hvilke løsninger som er de beste for å begrense luktplagene. Vi får håpe at dette er mer enn bare gode ord, sier Lindh.

Han minner om at flere av naboene som nå engasjerer seg har vært i kontakt med Denofa flere ganger de siste 12–13 årene uten at det har ført til noen løsning de er fornøyde med, og satser nå på at mandagens møte skaper grobunn for en god dialog framover.

– Jeg har tittet på agendaen for møtet, og personlig hadde jeg nok ønsket meg mer tid til spørsmål og innspill fra beboerne. I tillegg håper jeg virkelig at resultatene av tidligere luktmålinger blir lagt fram, avslutter Lindh.