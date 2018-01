Kvinne (23) diktet opp sønnens rampestrek for å svindle til seg ny TV

Fredrikstad24

I virkeligheten hadde sønnen ikke vært noen villbass med hjemmets vegghengte elektronikk. Fjernsynsapparatet hun krevde erstattet, var også noe hun diktet opp å ha vært i besittelse av. Historien var diktet opp for å gjøre krav på forsikringspenger hun ikke hadde rett til.

– Dårlig råd

Det eneste som stemte med kvinnens historie til forsikringsselskapet, var at hun hadde en såkalt lydplanke (høyttaler), tilsvarende den hun søkte erstatning for sammen med den oppdiktede TV-en. Dog var lydplanken like hel.

Kvinnen fortalte i Fredrikstad tingrett like før jul at hun hadde dårlig råd da hun for et drøyt år siden forsøkte å lure forsikringsselskapet. Derfor diktet hun opp en historie om at sønnen hennes hadde revet ned en TV og en lydplanke.

Valgte TV til 30.000 kr

Hun bekreftet videre at hun dro til en elektronikkforhandler, hvor hun så en TV og en lydplanke som hun oppga å være de samme gjenstandene som skulle ha blitt skadet. Hun meldte de oppdiktede skadene til forsikringsselskapet for å få en utbetaling som tilsvarte den samlede verdien av TV-en og lydplanken hun hadde sett i butikken. Bare TV-en hadde en verdi på 30.000 kroner.

Samfunnsstraff

23-åringen ble dømt til 21 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Retten tok da hensyn til hennes fulle tilståelse samt at det hadde tatt lang tid å få saken opp for retten.