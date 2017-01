Klart for full fest i Fredrikstad

Fredrikstad24

Fredrikstad fyller altså 450 år. Hvordan ble Fredrikstad egentlig til?

– Svenskene brente ned Sarpsborg for siste gang, og byen ble flyttet. Byen vi nå bor i het faktisk Sarpsborg i to år, før vi fra 1569 fikk navnet vi har nå. Byen vår var den første byen etter middelalderen som fikk lov til kalle seg opp etter en konge.

Apropos sarpingene. De har jo nettopp avsluttet en real fest for å feire 1000 år. Blir det noe i nærheten av så stort her?

– Det blir noe for alle og enhver i Fredrikstad i hele 2017, med aktiviteter omtrent hver eneste måned, og den offisielle hovedmarkeringen, Frederikfesten, i september. Det er ikke om å gjøre å prøve å «slå» Sarpsborg, men skreddersy vår egen feiring.

Hva skjer, egentlig?

– Her kan vi fylle flere avissider om vi skal fortelle om alt som skjer. Men noen høydepunkter er: 1. februar lanserer vi en spennende digital mulighet for å gjøre dypdykk i historien gjennom bilder, postkort og gamle kart, plassert i dagens kart over hele byen. Hovedarrangementene gjennom året vil være åpningsseremonien «Fredrikstad på isen» 20. januar, ungdomsfestival i april, 17. mai-feiring med jubileumsfokus, Nordisk seilas i juli og offisiell hovedmarkering med Frederikfesten.

Nå er det ikke mange dagene til Winter Classic 21. januar. Går alt etter planen?

– Det begynner å ligne en hockeyrink på stadion nå. Det har vært spennende å følge Stjernen Hockeys planlegging.

Dagen i forveien er det åpning med blant annet Secret Garden. Kommer det flere overraskelser? Vi har hørt noe om at ordføreren er involvert?

– Det blir en magisk opplevelse med to timers forestilling der over 500 aktører skal i aksjon. Ordfører figurerer i en egen filmproduksjon inspirert av OL-åpningen i London.

Hva gleder du deg til?

– Alt! Men særlig alt som blir spesiallaget for jubileumsåret. I 2017 får vi nyskrevne teaterforestillinger, nye utstillinger vil åpnes og opplevelser du ikke har sett tidligere.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Martin Bubers «Jeg og Du» gjorde inntrykk i studietiden.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mye! Gode relasjoner, ut på tur i fint vær, når man har nådd milepæler i studier eller jobb, den gode følelsen man får etter ett latterutbrudd og rørende opplevelser.

Hvem var din barndomshelt?

– De første jeg tenker på er Turtles og MacGyver, men det kan jeg vel ikke si! En annen helt var Pippi.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan kanskje oppleves som litt brå når det står på som verst «i produksjon».

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg unner meg selv stillhet eller egenpleie. Tar meg tid til en massasje, setter opp håret hos frisøren, tar noen timer ved et basseng med en bok. I det siste har jeg også testet avslapning i flytetank.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går ikke mange demonstrasjonstog, fordi jeg mener man kan gjøre mye forskjell på andre måter, men hvis jeg skulle velge så er det urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Ifølge tester i boka The Time Paradox av Philip Zimbardo er jeg fremtidsoptimist og ser heller framover med glede enn bakover med anger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nevrologen Oliver Sachs, som blant annet jobbet med med betydningen av kunst og kultur for mennesker i medisinsk sammenheng.