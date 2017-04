Joker-kjøpmann fortviler etter Asko-brann: - Jeg mangler en mengde varer

Fredrikstad24

I butikken hans i Agentgaten i Fredrikstad har han hengt opp flere lapper med informasjon til kundene, hvor han blant annet skriver: «Grunnet brann på lageret til Asko har vi dessverre ikke fått frysevarer og tørrvarer».

- Ja, vi mangler en mengde varer. Alt fra sjokolade til sukker, rengjøringsmidler og juice, forklarer Østreng.

Brannen i det gigantiske lageret i Vestby startet fredag før påske, da det tok fyr i en truck ved fryselageret til dagligvareleverandøren. Samme dag meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, men så blusset brannen opp igjen tirsdag.

- Viktig tid for oss

- Påska er jo en veldig viktig tid for oss, siden vi kan ha åpent på helligdagene. Det er vel i påska og i Kristihimmelfarts at vi virkelig merker trøkk her, sier Østreng.

Dette er den første påska butikken har hatt åpent, siden Joker-butikken er relativt ny.

- Jeg kan derfor ikke vise til eksakte tall på tap, men det er jo flere varer vi ikke har, så det gir seg litt selv, sier han.

Savner informasjon

Denne uka har han fått frysevarer, men venter fremdeles på tørrvarer som han skulle hatt.

- Jeg vil ikke virke som en som sutrer, det er viktig for meg. Men jeg har savnet informasjon i gjennom påska. Vi har ikke visst noe om når varer kommer, eller om det kommer i det hele tatt, sier han.

- Det er litt vanskelig å forklare til kundene også, siden det er mange som ikke vet hva Asko er, eller har fått med seg at det har brent, sier Østreng.

Starter med oppbyggingen

Administrerende direktør i Asko, Tore Bekken, sier til Fredrikstad24 at de nå jobber med å planlegge nytt lager.

- Vi er godt i gang med opprydding og riving av bygget, og er nok ferdig med det i løpet av noen få dager, sier han.

De planlegger nå for et nytt, tilsvarende bygg, som kan stå klart i løpet av 8 til 12 måneder.

- Når det gjelder varer og informasjon, så hadde vi opp til et døgns forsinkelse på varer, men kundesenteret vårt har vært åpent flere dager i påska. Så det er bare å ta kontakt der.

Videre sier direktøren at de nå jobber med å få levert varene ut til kundene så snart det lar seg gjøre.

- Vi bruker andre Asko-selskaper på Østlandet for å få varene ut, sier Bekken.

- Hvor mye varer er brent opp?

- Det er det for tidlig å si noe om. Jeg kan verken si noe om mengde eller hvor mye verdi det har, sier han.