– Jeg er redd for Zalo i oppvaskmaskinen

Bilen er fylt til randen med julegaver og utstyr som skal med til Sverige. Det er så vidt plass til Diabs bag oppå en stor eske. Vi klemmer oss inn i bilen og kjører fra Fredrikstad stasjon mot Kråkerøy utenfor byen. Skravla går mellom Diab og Eva-Lotta. Det er ti timer siden han dro fra Trondheim mottakssenter, to måneder siden de så hverandre sist og over ett år siden de møttes første gang.

Vil til Fredrikstad

Diab kom som flyktning fra Syria til Fredrikstad i september, og ble innkvartert på et midlertidig mottak på Hotel Victoria. Bare uker i forveien hadde Eva-Lotta vært en av dem som startet opp hjelpegruppa Refugees Welcome to Østfold. I tillegg er hun lokallagsleder i Norsk Folkehjelp, og har gjennom flere prosjekter jobbet med asylsøkere, og spesielt barn.

Da de møttes var det full klaff. Siden er Diab blitt flyttet til Trondheim mottakssenter. Han har fått innvilget asylsøknaden, men venter på svar om hvor han skal bo. Han ønsker seg til Plankebyen.

– Fredrikstad er blitt mitt hjem. Selv om jeg er fra Syria er det her jeg føler meg hjemme nå. Jeg bodde på det midlertidige mottaket fra oktober til mars i år, men fikk en god følelse i denne byen. Spesielt på grunn av kontakten jeg har fått med Eva-Lotta og hennes familie, sier Diab.

– Min venn

Nå sitter Diab hjemme i stua til Eva-Lotta. Han har funnet fram tøflene han har stående i gangen og koser med hunden Hugo. Hele romjula skal Diab og familien Kolko – mor, far og to små jenter – være her hos familien Sandberg-Meier, mens de reiser til Sverige og Eva-Lottas familie.

Familien Kolko, som Eva-Lotta og Diab også knyttet tette bånd med på Hotel Victoria, kommer en dag etter Diab til Fredrikstad. Også de har fått innvilget asylsøknaden, og kommer reisende fra Haram. Jula skal tilbringes i det julepyntede huset på Kråkerøy, slik de også gjorde i fjor.

– Det har bare blitt sånn. Vi ble så godt kjent, og har fått en helt spesiell kontakt. Når jeg snakker med folk om Diab nå, så sier jeg vennen min. Ikke den syriske mannen, sier Eva-Lotta.

–Redd for hva?

Hun ler høyt og ser på Diab når hun får spørsmål om det ikke er litt rart å åpne hjemmet sitt på denne måten.

– Haha, det eneste jeg er redd for er at han putter Zalo i oppvaskmaskinen igjen. Det gjorde han i fjor, og du kan jo tenke deg hvordan det så ut! Men ærlig talt. Hva er det å være redd for? Jeg ble så godt kjent med disse menneskene i fjor, og vi har fått en så god kontakt. Folk har sikkert forskjellig grenser for privatliv, jeg har ingen problemer med at andre sover i senga mi. Jeg liker å være med folk, og stole på dem, sier hun.

Diab lover å holde seg unna kombinasjonen Zalo og oppvaskmaskin dette året.

– Jeg klarer nesten ikke å forklare hvor mye dette betyr for meg. De er blitt min familie, og at jeg får komme hit en gang iblant betyr enormt, sier han.

– Da flyktningstrømmen kom i fjor rakk jeg ikke å tenke meg om. Jeg bare kjente at jeg måtte hjelpe til. Det var det rette å gjøre. Gjennom Refugees Welcome to Østfold delte vi ut klær og hjalp til med alt mulig rundt om. For mange er det nok vanskelig å være seg selv når man møter andre kulturer, men i den kaotiske situasjonen i fjor rakk jeg ikke å tenke på hvordan jeg oppførte meg, forklarer Eva-Lotta.

Diab husker at Eva-Lotta gikk rundt og klemte og holdt hender med alle og enhver.

– Haha, ja det ble kanskje litt mye for noen. Men det er viktig å være seg selv, og det er sånn jeg er, sier hun.

Må ha litt jul

I det julepyntede huset på Kråkerøy står det nærmest en nisse i hver krok. Kaffe drikkes av kopper med julemotiv, småkakene ligger på et lite julefat og juletreet er pyntet. Under ligger noen julegaver som ikke er pakket i bilen.

– Selv om de ikke feirer jul som muslimer, synes jeg det er hyggelig at det er litt «julete». Noen julegaver ligger under treet, og i kjøleskapet er det litt god mat. De må jo feire litt jul, ler Eva-Lotta.

– Det er på grunn av denne familien at jeg liker jul. Og fordi jeg nå bor i Norge er det blitt en tradisjon for meg også, sier Diab.

At jula er en kristen tradisjon, betyr ikke så mye.

– Da jeg sa til dere at jeg ikke trodde på Gud, ble dere helt stille. Det er vel nesten sånn at det er enklere for muslimer å skjønne at man tror på kristendommen, enn at man ikke tror på noe, sier hun til Diab, som nikker.