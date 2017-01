Jakter to menn etter innbrudd

Fredrikstad24

På Twitter skriver politiet at de leter etter to menn etter ett innbrudd i et hus i Losjeskogen på Gressvik. Innbruddet skal ha skjedd cirka 9.50.

De søker tips i om mistenkelige personer og kjøretøy i det aktuelle boligområdet på Gressvik.

Mandag formiddag har politiet søkt i det aktuelle området med både politihund og flere patruljer, men det har så langt vært resultatløst.

Nå starter åstedsarbeidet på stedet. Det er foreløpig ikke kommet informasjon om noe er stjålet og eventuelt hva.