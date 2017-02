Hvaler er landets åttende beste kunstnerkommune

Fredrikstad24

Ferieøyene utenfor Fredrikstad har holmer og skjær, bølgeskvulp og friske måkeskrik en solfylt sommerdag. Og midt i solnedgangen, året rundt, står drøssevis av kunstnere og lar seg inspirere av naturfenomenene som har tiltrukket seg så mange hytteeiere, og gjort Hvaler til en av landets største hyttekommuner.

– Om alle de tilflyttede kunstnerne har havnet her ved tilfeldigheter, som jeg, eller om det er andre årsaker – det er ikke godt å si. Men det er utvilsomt et faktum at mange av oss finner mye inspirasjon i de storslåtte naturomgivelsene vi har rundt oss her, sier billedkunstner Turid Eidnes (69) på Vesterøy.

På åttendeplass

Hvaler er ifølge fersk statistikk på 19. plass av landets kommuner med størst kunstnertetthet, og er totalt rangert som nummer åtte i kategorien kunstnere, når også økonomiske tildelinger og kunstnermangfold er regnet inn. Her bor minst 5,1 utøvende kunstnere per 1.000 innbyggere. Med 4.000 fastboende innbyggere betyr det at 22 kunstnere fordeler seg på 86 kvadratkilometer og de 830 øyene, holmene og skjærene Hvaler består av. Og det er bare dem som er registrerte medlemmer i Norges ti største kunstnerforeninger, som Telemarksforskning har hentet sine tall fra før de presenterte den såkalte kulturindeksen denne uka.

– Nøyaktig hvor mange kunstnere vi har bosatt her, er det vanskelig å finne tall på, men vi ser stadig nye komme til. Det er en av tingene som gjør at vi på Hvaler-øyene kan føle stolthet. Vi har et begrenset antall fastboende, så vi skårer ikke så høyt i denne kulturindeksen på alle kulturområder. Men på sommerrelaterte kulturaktiviteter, som konserter og utendørsteater, gjør vi det bra. Og på kunstnertetthet. Naturomgivelsene trekker kunstnerne hit, slik vi ser noe av det samme av på Tjøme, på den andre siden av fjorden. Og nettopp naturen vår er vi jo veldig stolte av og bruker aktivt i markedsføringen av kommunen, forteller kultursjef Thomas Holmen Olsen til Dagsavisen Østfold.

Naturlys og et vakkert skue

Ikke langt fra vakre Utgårdskilen flommer naturlyset inn gjennom de store vinduene i stua hos Turid Eidnes, og treffer lerretet akkurat slik hun foretrekker. Ved siden av kaffesalongen står staffeli, maling og pensler.

– Her går jeg fram og tilbake hele tiden, og jobber hele tiden mellom andre ting. Det er perfekt, smiler hun, mens hun beundrer havsutsikten og skimter de svenske Koster-øyene fra stuevinduet.

Eidnes, oppvokst på Bjarkøy i Troms, har bodd her hele sitt voksne liv siden huset var ferdigbygd i 1973. Utdannet telegrafist, traff hun ektemannen Johan Johansen til sjøs. Også den gang malte og tegnet hun, før hun fattet interesse for keramikk. Nå er det oljemalerier og tresnitt som gjelder.

– Det synes på hendene, sier hun, og viser hvordan de er preget av hardt håndarbeid.

I husets førsteetasje ligger arbeidsrommet, som er smekkfullt av malerier og detaljrike utskjæringer. Nakne mennesker, sjø, fisk og fugler går igjen i de fleste av bildene.

– Jeg lar meg fascinere av formene og kontakten mellom skapningene, forklarer hun.

Tett mellom kunstnerne

Eidnes bor i Utgårdsveien, som for få år siden ble markedsført som kunststien. Langs hovedveien mot Utgårdskilen passerer vi avkjøringen mot Langekil, hvor man kan oppleve fotokunst på Galleri Bryggerhuset. Videre kan man ta av til Galleri Sand, hvor den kjente malerfamilien holder til. Glass og keramikk på Føinum er den neste i rekken, før Elisabeth Norang og hennes keramikkkunst finnes i galleriet Flyndreflat på vei til Papperhavn. I Papperhavn holder dessuten fotokunstner Rolf Sørensen hus. Videre langs hovedveien ligger Turid Eidnes sitt hus, hvor hun og mannen for halvannet år siden bygde eget galleri i hagen. Malerne og kunstnerparet Torstein og Mira Rusdal er neste i rekken, før man til slutt kommer til Arild Ådnems akvareller i Utgårdskilen. Også til Spjerøy, Asmaløy, Kirkøy og på Søndre og Nordre Sandøy har kunstnere funnet veien.

Som en av landets kommuner som mottar mest fra Statens kunstnerstipend, indikerer tallene at Hvalers kunstnere skårer høyt også på kunstnerisk kvalitet.

– Det vi mangler er å samle kunstnerne mer, slik at vi kunne brukt dem i et felles løft for kommunen, mener kultursjefen.

I rådhuset fra år 2000 ligger kunstgata, som Hvaler Kunstforening bruker til utstillinger. Foreningen teller rundt 100 medlemmer.