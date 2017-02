Høy luftforurensning i Fredrikstad nå

Fredrikstad24

Nettstedet Luftkvalitet.info, som Norsk Institutt for luftforskning står bak, viser at det i dag så stor luftforurensning i Fredrikstad at det utgjør en betydelig helserisiko.

Det er fire fargekoder for luftkvaliteten, hvor grønn er liten, gul er moderat, rød er høy og lilla svært høy forurensning.

Nå viser målinger at Fredrikstad befinner seg i rød klasse.

Det betyr at barn med luftveislidelser som astma eller bronkitt, og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser, bør begrense utendørsaktivteten, og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Av byene som måles for luftkvalitet er det "bare" Fredrikstad og Ålesund som nå har høy luftforurensning.