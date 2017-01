Hjelper stadig flere familier

Fredrikstad24

– Vi frykter køene skal bli for lange, for vi nærmer oss et kapasitetsproblem. Enn så lenge er vi kreative og prioriterer så godt vi kan. Men det er ingen tvil om at vi ønsker oss mer forutsigbare budsjettrammer, gjerne i samarbeid med kommunen. Vi har statlige tilskudd gjennom Blå Kors Norge og er ellers avhengig av gavemidler fra privatpersoner og organisasjoner, som vi får en del av. Men det kan vi ikke basere et budsjett på, slår virksomhetsleder Hege Stormorken fast.

Rus og psykisk helse

Mens det i 2015 var 35 familier innom Barnas stasjon, steg tallet til 58 i fjor – en økning på 66 prosent.

Da Stormorken tiltrådte som ny leder i april i fjor, så hun behovet for å gjøre tilbudet mer kjent, og Barnas stasjon har jobbet aktivt med nettopp det i mange måneder. Det tror hun er hovedårsaken til at økningen i antall brukere er så stor i institusjonens tiende år.

Et bredt spekter av brukere og behov gjør ønsket så sterkt om å kunne opprettholde et godt tilbud uten for lang ventetid.

– I alt arbeidet vi gjør er det hele tiden sett fra barnets perspektiv, men årsakene til at oppvekstmiljøet kanskje ikke er så godt som det burde vært er mange. Vi jobber med alt fra familier som er sosialt isolert på grunn av fattigdom, sosial angst eller tilflytting til foreldre og barn som er berørt av rusproblemer eller sliter med psykisk helse, forteller hun.

Samværsbase

I huset i Freskoveien kommer vi til låst dør. Det er viktig at barna er beskyttet og at alle brukerne føler seg trygge. Innenfor dørene blir vi imidlertid møtt av fargerike lekerom, et utendørs lekeområde og en såkalt samværsbase, hvor kjøkken, en koselig stue og lekekrok utgjør det som i de fleste hjem ville preget barnas trygge rammer.

– I samværsbasen har vi besøk av familier der en eller begge foreldre har samvær med barna under tilsyn, ofte på oppdrag fra barnevernet, forteller miljøterapeut Elisa Johansson.

Ferieaktiviteter

Foruten drifting av Åpen barnehage og en ordning for å gi bort klær og fritidsutstyr til dem som ikke har råd til det selv, driver Barnas stasjon hovedsakelig med familierådgivning.

– Det kan være veiledning i hvordan man skal snakke med barna om de ulike problemstillingene og være bevisst på hvordan barnet lever i situasjonen, forteller Stormorken.

Tilbudet er gratis. Brukerne kan bli henvist til Barnas stasjon via eksempelvis helsestasjoner og barnevernet eller ta kontakt selv. I ferier og høytider gis det tilbud om aktiviteter barna ellers ville gått glipp av. Som i fjor sommer, da ansatte dro på en ukes hytteferie med to grupper til Sverige, hvor de besøkte Skara Sommarland, Daftö Camping, Fjellbacka og dro på fisketur. Tusenfryd, Mærrapanna og Kongstenbadet er andre opplevelsesdestinasjoner som er blitt brukt.

– Vi forsøker å skape positive opplevelser for et bedre samspill mellom foreldre og barn, forteller Stormorken.

Barnas stasjon er bemannet av ti ansatte fordelt på åtte årsverk samt 11–12 frivillige. I ferietider har de støtte av ytterligere en gruppe på rundt 30 frivillige. De ansatte er utdannet barnevernspedagoger, sosionomer, førskolepedagoger og familierådgivere.

– I tillegg har noen tatt etterutdanning i nære relasjoner, så vi har mye kompetanse på huset, slutter Stormorken.