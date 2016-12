Her kan du sende opp fyrverkeri

Fredrikstad24

Hvert år hører vi om det. Ulykker hvor fyrverkeri er innblandet. Kommunen skriver i en pressemelding at Fredrikstad som by er særlig sårbar for brann og ulykker, fordi det er mye tett trehusbebyggelse her.

Men det finnes noen unntak. Med hjemmel i brannloven med forskrifter er det ikke tillatt å sende opp fyrverkeri fra følgende områder, unntatt på tydelig anviste steder:

Apenesfjellet - Utskyting er tillatt langs elven ved Tollbodplassen.

Cicignon - begrenset av Glomma, Vesterelva, J.N.Jacobsens gate og jernbanen. Utskyting er tillatt på Tollbodplassen.

Holmen/Trosvikberget/St.Hansfjellet - begrenset av Vesterelva, Floa, jernbanen og Glemmengata/Farmanns gate. Utskyting er tillatt fra p-plassen ved Trosvikstranda, grusbanen v/Floaveien og p-plassen på Steffensjordet.

Nabbetorp - begrenset av Edv. Eriksens gate, Glomma, Lundheimveien og Enggata. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved ”dammene” og langs Poul Rønns gate ved grøntarealene.

Sorgenfri - ved Galtungveien, Sorgenfrigata, Saggata og Bruksgata. Utskyting er tillatt fra gruset plass nordøst i Bruksgata.

Gamlebyen/Vaterland/Øra - Forbudet gjelder innenfor vollene i Gamlebyen og industriområdene på Øra og er forøvrig begrenset av Habornveien, Fru Ingers gate, Jens Langs gate og Skippergaten.

Kommunen skriver at brannvesenet vil patruljere i områdene.

Ved ferjestedene i Gamlebyen og på Vaterland er det spesielt strengt. Der er det kun lov med fyrverkeri i organiserte former - og kun ut mot Glomma.

Om forholdene ikke er bra, kan det bli totalforbud mot å skyte opp fyrverkeri her.

Husk at det ikke lenger er lov å bruke raketer med styrepinne eller annet fyrverkeri som kan forveksles med leketøy.

Brannvesenet ber alle lese bruksanvisningen godt, og sørge for at man tenker seg om hvor man plasserer fyrverkeriet.