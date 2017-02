Fylkespolitikerne skole-skoleres

Fredrikstad24

– Det er første gang dette blir gjort, nå skal vi gå i dybden på årsakene til at frafallet, karakterene og tilgangen på lærlingplasser ikke er bedre enn det er. Det blir spennende, sier Elin Tvete (Sp), leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune til Dagsavisen Østfold.

Nær 70 prosent av fylkeskommunens budsjett brukes på de videregående skolene. Derfor støtter også opposisjonen tiltaket, som skal gjøre politikerne bedre rustet til å jobbe fram nye verktøy for å løfte opplæringstilbudet.

– Vi setter pris på innstillingen fra både fylkesrådmannen og komitélederen, som blir en omfattende opplæring av fylkestinget og som vil gjøre oss til bedre skoleeiere. Behovet er noe vi har påpekt flere ganger. Og bare så det er sagt: Det jobbes godt på flere områder for å løfte våre videregående skoler, sier komitémedlem Roar Lund (H).

Kompetanseheving

«Tilstandsrapporten for skoleåret 2015-2016 viser at videregående opplæring i Østfold fylkeskommune over tid har hatt kvalitetsforbedringer på viktige områder», skriver fylkesrådmannen i sin innstilling, og fortsetter:

«Samtidig dokumenterer rapporten utfordringer og forbedringsbehov. Viktige arenaer for kvalitetsarbeid og utvikling av videregående opplæring, er fylkesrådmannens styrings- og utviklingsdialog med de videregående skolene, jevnlige og systematiske kvalitetsdialoger mellom skolene, opplæringskontorene og bransjene, nasjonale føringer og politiske vedtak. For ytterligere å forsterke dette arbeidet, bør det legges til rette for flere arenaer som fremmer vår samlede kollektive kapasitet og kompetanse».

Forum og ombud

Elin Tvete påpeker at det er tatt en rekke grep for å løfte nivået. Kompetanseforum Østfold, et samarbeid mellom arbeidslivet, Nav, høyskkolen og fylkeskommunen, skal sørge for at utdanningen som tilbys bedre matcher behovet i arbeidslivet. Det ble startet i fjor høst og går over tre år.

– I tillegg har vi gode rutiner for å se hvor og når det bør settes inn tiltak for å hjelpe enkeltelever med eksempelvis karakterer og fravær. Og et eget mobbeombud, som var fast ansatt fra i fjor sommer etter en toårig prøveordning, viser økt trivsel blant elever og lærlinger. Blant annet ser vi en reduksjon i andelen som blir mobbet etter bedre skolering av lærere og bedriftskontakter, forteller Tvete.