Frykter stopp for vei og bane

– Østfold-samfunnet har i mange år kjempet sammen for å utbedre jernbanetilbudet i fylket vårt, men la meg minne om at det står prosjekter i kø over hele landet, som har lyst på de samme pengene som er tiltenkt samferdsel i Østfold. Og følger vi ikke Jernbaneverkets tidsskjema, ber heller ikke de om at vi får de pengene, sier mosseordfører Tage Pettersen (H) til Dagsavisen Østfold.

Har hastverk

I går sto han, fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) og fem andre ordførere fra Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden samlet foran pressen for å tydeliggjøre hva konsekvensene kan bli hvis bystyret i Sarpsborg ikke vedtar jernbaneutbygging i sitt utsatte møte 2. mars.

– Den første muligheten vi har til å få pengene over statsbudsjett er i 2018, men da har vi ikke mer enn tiden av veien på å bestemme oss for at Jernbaneverket skal ha alt klart i løpet av denne våren, understreker Pettersen.

Før jul besluttet Sarpsborg bystyre å utsette behandlingen av InterCity-traseen og planene for ny bru i Sarpsborg, fordi flertallet – opposisjonen samt enkelte Ap-politikere – mente rett linje og enda en alternativ trasé fortjener å bli politisk behandlet i Sarpsborg. I går opplyste ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) at det ikke blir aktuelt med noe ekstraordinært bystyremøte selv om det haster med et vedtak i saken for dem som støtter at ny trasé går innom alle byene. Og det gjør alle de seks ordførerne samt fylkesordføreren.

– Vi er sammen overbevist om at dette er måten å binde kommunene enda tettere sammen, men også fylket sammen med hovedstaden. Framtiden er jernbane innom alle byene – ikke på utsiden. Det vil koble oss på hele bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo og trekke oss nærmere Europa, sier Haabeth.

Veier bekymrer

Martinsen-Evje og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) er samtidig svært bekymret for viktige veiprosjekter. Kollisjoner på Sarpsbrua gir køer på E6 og både kapasiteten og standarden holder maksimalt i ti år til, påpeker Martinsen-Evje.

Nygård, med støtte fra de andre, er på sin side bekymret for framdriften for ny riksvei 109 mellom byene, hvor nye felt kan bli lagt til dagens jernbanetrasé grunnet dårlige grunnforhold der veien ligger i dag.

– Alt henger sammen. En forsinket InterCity vil forsinke veiene og bompengeringen, advarer Nygård.

– Har tid til å vente

Marit Kildedal i Sarpsborg Høyre er rivende uenig med sin partifelle fra Moss.

– Jeg tror ikke på at penger forsvinner eller at sarpingene blir stående igjen på perrongen noe sted. Vi har tid til å vente et år til, sier Kildedal, som står fast på at andre traséalternativer, deriblant rett linje, må vurderes nøye.

– Dette er så viktig for Sarpsborg og Østfold de neste 200 årene at alle alternativer fortjener å bli skikkelig utredet. Uten å konkludere med at rett linje er det beste alternativet, er vi i Sarpsborg Høyre likevel redde for at et godt alternativ kan gå fra oss for lang, lang framtid. Og så er det faktisk slik at vi skal vurdere hva som er best for sarpinger.

– Ønsker dere rett linje?

– Det viktigste er å få alternativene utredet. Vi er ikke spesialister som skal konkludere. Men hvis Sarpsborg til slutt går for rett linje, betyr jo ikke det at Fredrikstad skal miste sin stasjon og sin tilknytning til Råde. Det betyr at Sarpsborg får rett linje til Råde, svarer Kildedal.

Redd mange taper tid

Hun er skeptisk til om Oslo-pendlere fra Sarosborg i det hele tatt vil tjene på traseen som er foreslått innom alle byene.

– Hvis man ser på hvor lang tid toget skal bruke på det nye dobbeltsporet fra Sarpsborg til Fredrikstad og videre til Råde, og hvor lang tid det tar for mange sarpinger å kjøre til Råde i dag, vil det for mange gå raskere å fortsette å kjøre til Råde. Det er en av flere ting vi må vurdere, slutter Kildedal.