Fredrikstad Stadion fyller ti år

I dag er det ti år siden Fredrikstad Stadion ble ferdigstilt, mens det 14. april er ti år siden arenaen ble innviet med kamp mot Lyn.

FFKs rike onkel, Terje Høili (72), talte før byggestart i 2005 sterkt for at en ny arena burde bygges på Holmen, hvor Gamle Fredrikstad Stadion hadde ligget siden 1914. Blant annet stilte han spørsmål ved økonomien og infrastrukturen i anlegget på Værste, som klubben selv drømte om.

- Værste var et godt valg

Likevel endte det med at han ga bort det han hadde av aksjer i FFK Sport ASA og FFK Eiendom ASA til klubben. Han ville vise at han ikke hadde økonomiske interesser i Holmen-alternativet, som han var forbannet over å ha blitt beskyldt for.

Og i dag er tonen en annen fra mannen som har spyttet inn mangfoldige millioner av kroner i klubben han selv spilte for på 1960- og 70-tallet:

– Fredrikstad har i dag et av Norges flotteste stadionanlegg. Selv om det for ti år siden var forskjellige meninger om plasseringen, må en innrømme at Værste var et godt valg, sier Høili til Fredrikstad24, men ønsker ikke å la seg intervjue om temaet.

Kjøpte navnet

Høili har også brukt penger på stadionanlegget i etterkant. Et drøyt halvår etter åpningen sto han bak oppkjøpet av rettighetene til stadionnavnet gjennom selskapet Dikeveien Eiendom. Med fem millioner kroner sikret selskapet at Stadion fortsatt ble hetende Fredrikstad Stadion de neste fem årene i stedet for at en stor, kommersiell aktør skulle kjøpe seg inn og døpe FFKs hjemmebane inn i reklameverdenen.

- Avtalen innebærer et betydelig økonomisk løft for FFK og den gir oss mulighet til å beholde Fredrikstad Stadion som navn. Å beholde navnet betyr veldig mye for alle som bor i byen og som bryr seg om klubben. Gjennom denne avtalen tar Terje Høili et viktig samfunnsmessig ansvar for byen og klubben vår, het det i pressemeldingen fra klubben den gang, signert styreleder Carl-Morten Gjeldnes og leder i FFK Sport ASA, Per Kristian Olsen.

Ingen markering

Totalkostnaden for anlegget var rundt 223 millioner kroner og tilskuerkapasiteten på drøyt 12.400, før sistnevnte ble utvidet til 12.565 i 2009. 12.565 er også publikumsrekorden. Den ble satt i 16. maikampen og 3-1-seieren mot Vålerenga i 2011, før tribunene igjen var fulle i 1-1-kampen mot Sarpsborg 08 noen uker senere.

Markeds- og medieansvarlige Svend Anders Karlsen-Moum opplyser til Fredrikstad24 at klubben ikke har noen planer om å markere 10-årsjubileet.