Fredrikstad-firma fikk internasjonal pris

Gratulerer med pris – hvor stolte er dere?

– Helseområdet får mye fokus ikke bare i Norge, og det er veldig mye innovasjon på området. Når vi da kommer fra lille Norge, blir vi veldig positivt overrasket over å få en sånn pris, som har mange aktuelle kandidater. De som siler ut kandidater har veldig god oversikt og er grundige i sitt forarbeid. Derfor er vi veldig stolte. Ingen andre norske selskaper har fått denne før oss.

Hva betyr prisen for omdømmet og videre vekst?

– Vi har en veldig stor markedsandel i Norge, men for oss er det viktig å bli synlige utenlands. Sånn sett er en slik pris en viktig anerkjennelse. Neste uke skal vi til England for å selge inn systemet vårt, og treffe budsjettforvaltere innen helseforetak litt likt det norske systemet.

Hva er den geniale ideen?

– Hele utgangspunktet for Dignio var at vi har en stor og forutsigbar gruppe pasienter i Norge, i eldre med kroniske plager. Disse er ofte på sykehjem, legevakt og så videre. Systemet vi vant pris for er et helsetilbud der brukeren har et nettbrett hjemme samt enkle, medisinske måleinstrumenter, og kan selv føre kontroll med egen helse. Det følges opp av spesialtrente sykepleiere som kommuniserer digitalt med brukerne og gir raskere oppfølging og hjelp. Slik unngår de mange besøk i helsevesenet.

Hvor mye sparer helsevesenet?

– Etter at det har vært prøvd ut i Oslo kommune, og Helsedirektoratet har undersøkt effekten, gir systemet 51 prosent færre legevaktbesøk, 34 prosent færre sykehusinnleggelser og 42 prosent færre legekonsultasjoner. I tillegg har man 59 prosent mindre tidsforbruk på denne pasientgruppen i hjemmesykepleien. Et analysebyrå vi selv engasjerte kom fram til at man bare i hjemmesykepleien vil spare ni milliarder årlig dersom dette rulles ut i hele landet.

Når kommer oppfinnelsen inn i helsevesenet i Østfold?

– Den er absolutt til stede – i Sarpsborg, hvor 130 pasienter følges opp på oppdrag fra kommunen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bibelen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få levere noe som gir mening for andre og meg selv. Jeg har mye dårligere betalt enn før, men dette oppleves mer betydningsfullt.

Hvem var din barndomshelt?

– Faren min. Han var sjømann, og mye ut og inn av livet mitt i lange perioder, men et forbilde.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ofte er så optimistisk at jeg ikke ser realitetene.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg en tur på Odds Konditori.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Masse! Jeg har vært en dyr mann for Dignio, og mislyktes med mye av det jeg har prøvd på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bjørn Kjos, som jeg har truffet før. Han har mange interessante tanker om mye.