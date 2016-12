– Fredrikstad er blitt en kul by

Fredrikstad24

– Dette blir ikke noe tårevått intervju, ler Arbeiderparti- ordfører Nygård idet vi setter oss på Byferja i retning Gamlebyen. Men selv om Fredrikstad begynner å dra på åra, og skal feire 450 år i 2017, er det mye nytt på gang. Det skjer mye i byen ved Glommas utløp.

– Fredrikstad er rett og slett blitt en skikkelig kul by. Det tror jeg mange vil være enig i. Vi har fått mye oppmerksomhet rundt «urbane kvaliteter», altså gode byrom og torgarealer, folk vil bo i sentrum, og det igjen gir grobunn for handel. Om ordfører er jeg vel litt inhabil, men jeg synes det gårdeiere, kommune og næringsliv i fellesskap har fått til de siste årene er imponerende, sier han.

Selv om ordføreren ikke selv er byens ivrigste når det kommer restaurantbesøk eller byturer (mer om det senere), trekker han fram nettopp dette som en del av «kulhetsfaktoren».

– At det så mange kreative folk her skaper gode ringvirkninger. Se på alle de nye spisestedene og barene vi har fått i byen.

– Men går det ikke litt fort? Noen vil argumentere med at det skjer for mye på kort tid, med blant annet utvikling på Værste, Cicignon og ny jernbanestasjon på Grønli?

– Jeg skjønner godt at folk sier det. Faren er jo at vi på veien kan miste vår identitet, men det tror jeg ikke vil skje i en by som Fredrikstad.

2016

Rett før juleferien landet Bystyret i Fredrikstad en av de største sakene på den politiske agendaen. Arena Fredrikstad, en ny sportslig storstue til den nette sum av 600 millioner kroner, blir en realitet på Værste.

Men 2016 har også vært et år hvor kommunen har fått svært mye oppmerksomhet i den såkalte «varslersaken». Ansatte i Teknisk drift har prøvd å si ifra om ulovlig bruk av anleggsbidragsmodellen. Skatt Øst mener kommunen har brukt modellen feil, og derfor må kommunen tilbakebetale nesten 15 millioner kroner i moms.

– Det har vært en krevende sak for kommunen og de ansatte. Vi har erkjent hele tida at det er gjort feil og at ting burde vært annerledes, men 2017 blir nok et år hvor «kruttrøyken» legger seg og vi får tid til å reflektere, sier han som saken som nå skal granskes og er politianmeldt.

– Så lenge jeg er trygg på min egen integritet, og at jeg ikke er årsak til feilene, tåler jeg mye kritikk og står støtt. Tidsbruken er derimot vanskelig. Omfanget av denne saken gjør jo at mer tid går til det og mindre til annet, sier Nygård.

Ribbe og Jens

Men politikken tar også juleferie. Selv om Fredrikstad-ordføreren får «julefølelsen» sent, kommer den godt. Etter en tradisjonell julemiddag med ribbe til hele familien julaften, er det tid for å slappe av i romjula. Han trenger å lade.

– Det blir lite jobb i romjula. Planen er å lese biografien til Jens (Stoltenberg), for så langt har jeg ikke kommet enda, sier Nygård.

– Er dere mye hjemme, eller blir det ut på by’n eller restaurant?

– Ordfører-jobben fører med seg få begrensninger, men akkurat det å gå på byen er vanskelig. Det er hyggelig i staten, men så blir folk litt vel pågående, sier han.

Det er faktisk godt over et år siden ordføreren var å se på et av byens utesteder.

– Haha, ja! Jeg er ingen byløve. Om jeg er invitert i selskaper som etter hvert utvikler seg til mer festligheter, pleier jeg å kjenne min besøkstid og dra hjem tidlig, smiler han.

Østfoldbenken

Noen vil mene at Fredrikstad-ordføreren også burde «kjenne sin besøkstid på Stortinget» og sikte mot en plass der. Men da Østfold Arbeiderparti presenterte sin nominasjonsliste i november var Nygård å finne på sisteplass, altså 15. plass.

– Hva er viktigst? Ordfører i en stor, norsk by, eller én av 169 på Stortinget? Jeg trives så godt med lokalpolitikken. Men jeg er også med i sentralstyret i Ap, og får drive med politikk nasjonalt der, sier han.

Det ligger an til forandringer på Østfold-benken, og blant annet haldenordfører Thor Edquist og mosseordfører Tage Pettersen (begge Høyre), sikter seg mot stortingsvalg neste år.

– Jeg synes ikke dynamikken på Østfold-benken er optimal i dag, så fornyelse kan være sunt. Men å gå fra ordfører til stortingspolitiker er nok en svært stor overgang. Man går jo fra å være en svært profilert lokalpolitiker til å bli mer anonym på tinget. Det kan nok by på utfordringer for noen.