Fredrikstad24

– Det har jo vært et kafétilbud her ute i så mange år, og da tror jeg det er et savn med en gang det ikke er det, sier naturforvalter Anne Sofie Bråge Fjeldstad ved virksomhet park i Fredrikstad kommune.

Det gamle kafébygget ved en av Østfolds mest besøkte strender var rett og slett i så dårlig stand at det måtte rives, og i oktober 2015 var det dermed slutt på en årelang tradisjon med kafédrift på Foten.

De to siste årene har besøkende til badeplassen måttet nøye seg med en liten kiosk i påvente av hva som skulle skje i framtida.

– Det har vært et midlertidig vertskap som har gjort de samme oppgavene med å drifte plassen, og så har de laget den lille kiosken der det har blitt solgt brus og is. Det har egentlig fungert godt, fortsetter Fjeldstad.

April 2018

Men nå skal det altså bli en ny, permanent løsning for badegjestene. Allerede i juni 2016 ble det banket igjennom i bystyret, men det er først nå i høst har arbeidene med å bygge «Nye Foten» så smått startet opp.

– Så langt har vi satt opp riggplassen, renset fjell og gravd hull for de nedfelte søppelkassene. Neste steg er sprengningsarbeider, som vi starter med denne uka, forteller prosjektleder Fredrik Simensen i PEAB, som har fått jobben med å reise det nye kafébygget.

Bygget skal etter planen stå klart 20. april 2018, da det skal overleveres til kommunen og forberedes for åpning i juni.

– Da har vi noen måneder på å rigge oss til, møblere og få på plass det vertskapet trenger, sier Fjeldstad.

Protestene har stilnet

Totalprisen på prosjektet er 13 millioner kroner. Det nye bygget skal, foruten kafé med fullt utstyrt kjøkken, inneholde bolig for vertskapet og nye integrerte toaletter til erstatning for det gamle toalettbygget i skogkanten. I tillegg skal Foten få et splitter nytt stupetårn som kommer opp til politisk behandling i november.

– Alt ligger til rette for at det skal bli veldig bra her ute, fastslår Fjeldstad.

I starten av prosessen rundt fornying av Foten var det mye støy og protester rundt riving av det gamle kafébygget og hva som eventuelt skulle erstatte det.

– Nå har det gått to år, og flere og flere har begynt å skjønne at dette blir veldig bra til slutt. Folk er veldig fornøyde med at det blir et vertskap, det er jo det mye av debatten har handlet om. Der har kommunen lyttet til innbyggerne, og alle har blitt veldig involvert i prosessen, sier Fredrikstad kommunes prosjektleder for Foten-utbyggingen, Anna-Klara Jonsson.

Søker nytt vertskap

Kommunen har nå startet jobben med å finne vertskap til den nye kafeen, og har lyst ut jobben blant annet på egne hjemmesider med søknadsfrist 10. desember.

– Vi satser på å ha dem på plass så fort det lar seg gjøre på nyåret, sier Anne Sofie Bråge Fjeldstad.

De håper på stor interesse for jobben, og ønsker ikke å legge for sterke føringer så tidlig i prosessen.

– Vi ønsker et vertskap som skal gjøre flere forskjellige oppgaver, blant annet holde området ved like. Den viktigste oppgaven blir selvfølgelig å drive kafeen og tilby et spekter av både mat, is og drikkevarer.

– I utgangspunktet er ikke dette lagt opp til å bli et gatekjøkken, vi ønsker at det ikke bare skal være pølse i lompe og is, men at man faktisk skal kunne tilby litt mer ordentlig middagsmat. Forhåpentligvis kan det også bli et eget reisemål, at en familie som bor i sentrum tenker at «i dag er det søndag, vi tar med familien ut og spiser middag på Foten», sier Fjeldstad.