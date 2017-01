Finske Joona Veteli klar for FFK

Fredrikstad24

Det melder klubben på egne nettsider.

Finnen har undertegnet en treårskontrakt med FFK, og trener Andrea Loberto er fornøyd:

- Joona er en ung spiller med stort potensiale. Han har seniorerfaring fra finsk fotball og internasjonale referanser med tre U21-kamper, senest mot Russland i høst, sier Loberto til klubbens nettsider.

Veteli kommer fra PS Kemi, og har tidligere spilt for FC Kemi.

- Han er dedikert og ambisiøs. Vi gleder oss til å få ham inn i FFK-familien. Vi har brukt god tid på referanser både på det faglige og på det personlige. Joona kommer til å tilføre masse energi og hardt arbeid, forteller Loberto videre.

Veteli var innom stadion og byen en kort tur tirsdag, blant annet for medisinske tester. Fra mandag neste uke blir han å se på treningsfeltet. Allerede skryter den nye midtbanespilleren av Plankebyen.

- Dette blir min første profesjonelle klubb utenfor Kemi. Jeg kommer til en større, mer profesjonell klubb i en fin by og med et flott stadion. Det virker som gode mennesker her, og jeg gleder meg til sesongen, sier finnen.