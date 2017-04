Finn-Erik Vinje snur: - Østfoldmålet er ikke så verst

Fredrikstad24

Debatten har gått på forskning.no etter at de to sarpingene Nils Ole Oftebro og Vegard Larsen i NRK-programmet «I Larsens leilighet» først snakker sarpedialekt, for så å skifte til oslomål i en av de siste programmene (se programmet her).

- Ikke rart østfoldingene velger å snakke oslomål

Er det så flaut å snakke sarpedialekt at de først må tulle med det, for så å legge om?

Katrine Stjerneholm, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold mener blant annet at «Når vi ser hvordan østfoldmål framstilles i Norge, er det ikke rart at østfoldingene velger å snakke oslomål i offentlige sammenhenger.» Det skriver hun i innlegget «Dialektskam i Østfold» på forskning.no.

Hun kritiserer Vinje for til stadighet gå til angrep på dialekta vår.

Samboer fra Sarpsborg

Nå svarer Vinje i et innlegg at han slettes ikke synes dialekta her i fylket er så ille. Han viser til at han en gang sa til en journalist at han mente noen dialekter er vakrere enn andre, og skal da ha nevnt at «østfoldsk» er blant de dialekter som hadde færrest skjønnhetsverdier.»

I kronikken på forskning.no skriver han nå at han er på glid, siden han med tiden er blitt samboer med en dame fra Sarpsborg. – Østfoldmålet er ikke så verst, skriver han.