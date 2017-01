FFK-leder: - Vi er enige med Skagestad

Fredrikstad24

FFK har tynn stall og akter spesielt å forsterke forsvarsleddet så tidlig som mulig i oppkjøringen. AaFK-midtstopper Edvard Skagestad har vært gjenstand for spekulasjon i mediene de siste par ukene, og Fredriksstad Blad mente senest i går å vite at den kontraktsløse spilleren nærmest er klar for klubben.

Torsdag bekrefter styreleder Arne Erik Olsen i FFK overfor Fredrikstad24 at eliteseriespilleren kan signere for klubben når som helst.

- En fin type

- Vi er stort sett enige, og det er egentlig bare signaturen som mangler. Den kan det hende vi får allerede i dag. Uansett blir han trolig FFK-klar innen svært kort tid, forteller Olsen.

Trener Andrea Loberto ville etter årets første trening onsdag ikke bekrefte overgangen, men sa følgende om Skagestad:

- Han er en fin type og en fin spiller.

Shola nærmer seg

Dermed ser det langt lysere ut på defensiven for de røde og hvite. Loberto opplyste nemlig samtidig til Fredrikstad24 at fjorårsmidtstopper Shola Akinyemi er tilbake på trening med klubben fredag etter en operasjon før jul, og at han skal testes fysisk med tanke på å signere en ny konrakt.

- Vi står ikke langt fra hverandre om et fortsatt samarbeid, sa Loberto om dialogen mellom spiller og klubb.

Komme for å signere

Enda en forsvarsspiller er på vei. Bryne-stopper Krister Wemberg (24), tidligere Moss, Molde og Bodø/Glimt, signerer for FFK om få dager.

Wemberg har kontrakt med Bryne fram til sommeren, men daglig leder Asle Tjøtta i Bryne kan fortelle at klubbene er enige om vilkårene for en overgang - uten å ville kommentere økonomien i avtalen. Wemberg selv svarer følgende på spørsmål fra Fredrikstad24 torsdag om han vurderer et kontraktsforslag fra FFK:

- Jeg har ikke fått noe kontraktsforslag, men du får nesten høre med klubbene om dette.

- Er FFK fristende for din del?

- Som sagt, dette må du ta med klubbene, svarer Wemberg.

Men Tjøtta bekrefter:

- Wemberg skal til Fredrikstad fra søndag til onsdag, etter det jeg har forstått, og hensikten med turen er å signere en kontrakt med FFK, forteller han til Fredrikstad24.