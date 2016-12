Én nisse pryder kjendisforfatterens julestue

Fredrikstad24

Av Sofie Lysø

Boka ”Lykkejegeren” ligger under juletreet til tusenvis av nordmenn denne jula, og forfatteren fra Gressvik kan fornøyd feire en hektisk jul med boksigneringer og store matfat.

- Hiv deg på røret, men svarer jeg ikke så var det medisterkakene som tok drepen på meg til slutt, skriver Jan-Erik Fjell som svar på intervjuforespørselen tidligere denne uka.

Fjell bruker fantasien sin i bøkene sine, noe han også har gjort i sin siste bok.

- 99 prosent av bøkene mine er ren fantasi, forteller han, og mener selv at den siste i rekken av bøker om Anton Brekke er den beste han har skrevet.

- Det er rart at det endte opp slik, da jeg lenge syntes den var dårlig. Jeg la den bort, og da jeg skulle lese den igjen fikk jeg følelsen av at den kunne bli den beste, forteller han.

- Dreper ikke anmelderen

Også tilbakemeldingene på den nye boka støtter forfatterens egen følelse.

- Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd.

- Hvordan takler du kritikk generelt?

- Heldigvis har jeg ikke vært vitne til så mye kritikk foreløpig, men dersom jeg opplever det dreper jeg hvertfall ikke anmelderen, ler han.

- Hvordan har jula vært hittil?

- Den har vært som før, det vil si at den består av mye mat. Jeg er fornøyd med små, godt stekte medisterkaker. Ellers vil jeg ikke ha dem, forteller han.

Én nisse

Fjell er opptatt av å tilbringe tid med familien sin i jula, men samtidig er det en hektisk høytid med boksigneringer. Når familien samles, er det sjeldent hos ham. Det er også forklaringen på hvorfor han er så sparsommelig med julepynten i eget hjem.

- Jeg pynter med én nisse, og er godt fornøyd med det. Hvorfor? Jo, jeg inviterer som regel ikke folk hjem til meg i jula. Derfor gidder jeg rett og slett ikke, ler han.

- Tungt og vanskelig å skrive

Skriveprosessen er ingen lykkeprosess for den populære forfatteren.

- Jeg synes det å skrive en bok er tungt og vanskelig. For å være helt ærlig synes jeg det er vanskeligere å skrive nå enn før. Det er sjeldent at jeg koser meg mens jeg skriver, og nei – jeg føler meg ikke lykkelig under prosessen, forteller Fjell.

- Hvorfor er det slik da?

- Jeg blir så selvkritisk. Jeg føler alltid at noe kan bli bedre. Derfor blir det bare slik, forteller Fjell, som heller ikke synes utgivelser er så spennende lenger, som det var før.

- Jeg har fått et mer avslappet forhold til det å gi ut bøker, etterhvert som jeg har gjort det noen ganger, fortsetter han.

Mer om Anton Brekke

Og forteller at han er i gang med en ny bok.

- Jeg skriver smått på en bok nummer seks. Den kommer forhåpentligvis ut høsten 2017 eller våren 2018, forteller han. Jeg burde klare en bok i året, men det er ikke noe mål. Det er bedre med en god bok annethvert år, enn én ok bok i året.

- Kan du røpe noe om den nye boka?

- Det kan jeg ikke, mest fordi jeg gjør om utrolig mye underveis i skriveprosessen. Det jeg kan si, er at boka står helt på egne bein, men den handler selvfølgelig om Anton Brekke, avslutter Fjell.