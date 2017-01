Drømmen er seriegull med FFK

Fredrikstad24

Det er ti år siden han gjorde nettopp det – vinne med klubben i sitt hjerte. Året var 2006 og FFK vant det høythengende, norske cupgullet.

– Det er fortsatt noe av det beste jeg har opplevd, sier mannen som etter seriesølvet under Anders Grönhagen i 2008 har vunnet både bronse og sølv i eliteserien med Rosenborg, spilt proff i Bundesliga og blitt en av det norske landslagets mest rutinerte spillere.

2008-sesongen var Tariks siste i FFK-drakt for den gang, før han tok steget ut i Europa med nederlandske Heerenveen.

– Vi var nære den sesongen. Det var litt surt ikke å holde helt inn og vinne seriegull med favorittlaget. Det er ingen hemmelighet at FFK er klubben som i toppfotballen står hjertet mitt nærmest. Jeg følger laget tett, og det har vært ganske tungt for meg, som for mange andre, i flere sesonger nå. Det har vært perioder jeg har hatt lyst til å bidra, røper den lille angriperen, som ble hele Plankebyens kjæledegge da han ble tatt opp i A-stallen som 17-åring.

Skadeplaget

Vi skulle ikke stille spørsmålet om karrierepunktum, da vi møtte ham til et intervju på Showfabrikken på Rolvsøy like før jul. Men så ble FFK likevel et så stort tema at det ikke var til å unngå til tross for at han ennå bare er 28 år gammel: Ønsker han å avslutte karrieren i hjembyen?

Elyounoussi smiler og drar litt på det:

– En av mine største drømmer er å vinne Tippeligaen med FFK. Det er selvsagt litt tidlig å tenke i de baner, selv om jeg begynner å se en ende på det hele. Jeg tenker mer og mer trygghet, økonomi og vurderer egen fysikk, innrømmer han.

Etter en god start i tyske Hoffenheim, hvor Elyounoussi trivdes svært godt i sitt andre forsøk på en proffkarriere, havnet han plutselig på en skadekarusell han aldri tidligere hadde opplevd.

– Da kom alt mulig på en gang. Skader jeg ikke hadde hørt om engang. Samtidig lærer man av sånt også, og innser at det er en del av fotballen.

– Er Olympiakos sånn sett det beste valget du har tatt?

– Hoffenheim var et godt valg i 2013, en kjempefin klubb hvor jeg trivdes godt i en dritkul liga. Og Olympiakos har vært rett for meg nå. Fotball er ferskvare, slår han fast.

Føler ansvar for Norge

Etter at skademarerittet var over kom Elyounoussi igjen tilbake på landslaget i høst. Uten noe særlig spilletid, men med klare ambisjoner: Han skal spille med flagget på brystet. I det momentet kommer vi inn på en annen stor drøm.

– Et mesterskap med Norge hadde vært helt rått. Jeg ønsker helt klart å være en fast del av landslaget. Nå er jeg jo faktisk for veteran å regne i den spillergruppa der, humrer han.

– Det er alltid en stor ære å representere landet mitt, og jeg har det alltid gøy på samling. Nå føler jeg det hviler litt ansvar på meg. Norge har en ung tropp, men også mange spennende spillere, mener han.

Elyounoussi holder fast ved at spillerne trodde på prosjekt Høgmo. Lenge. Han synes det er synd at det ikke ga resultater.

– Men nå trengs det uten tvil nytt blod, slår han fast, uten å ville peke ut noen favoritt til den ledige trenerjobben.

Håper Begby blir

I FFK er ny trener allerede på plass. Andrea Loberto får gode skussmål av mange, noe som også stemmer godt overens med hva Elyounoussi har fått høre om ham.

– Jeg kjenner ham ikke selv, men har hørt veldig mye bra om ham, blant annet at han er veldig god på feltet. Og gode treninger er viktigst av alt – det er der det starter. Så håper jeg selvsagt at klubben får på plass noen gode og riktig type spillere ganske kjapt.

En av dem klubben gjerne vil signere er Ludvig Begby fra egen stall, som ikke lenger har kontrakt og kan velge og vrake blant flere. Begby (19) er på mange måter blitt den kjæledeggen Elyounoussi en gang var blant FFK-supporterne.

– Jeg regner med at han har gode rådgivere rundt seg og han virker som en ydmyk fyr. Han må kjenne på hva som er riktig for ham. Spilletid er selvsagt viktig, som han har påpekt selv også. Men som supporter håper jeg selvfølgelig at Begby fortsetter i FFK, gliser Elyounoussi, som berømmer publikum i hjembyen.

– Måten folk mobiliserte på i noen kamper denne sesongen sier mye om byen og fotballinteressen. Det gjør meg som Fredrikstad-gutt stolt, og jeg håper virkelig vi alle som FFK-supportere får noe å juble for snart igjen, slutter han.

10 kjappe med Tarik

Pizza eller pasta?

– Spiser mest pasta på grunn av jobben min.

Hund eller katt?

– Er redd for hunder. Ehh...katt.

Sommer eller vinter?

– Sommer.

Beste medspiller så langt?

– Celso Borges. Det var så enkelt å spille med ham.

Favorittby av de du har bodd i?

– Heidelberg.

Barndomshelt?

– Raúl.

Barca eller Real?

– Real.

Messi eller Ronaldo?

– Ronaldo.

Straffe- eller frispark?

– Straffespark.

Servere på sølvfat eller score selv?

– Score selv.