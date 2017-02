Dette skjer i Østfold

Fredrikstad24

FREDRIKSTAD

Kong Frederiks tidsmaskin

FredrikstadUngane står klare på scenen med en musikalsk familieforestilling på City Scene. FredrikstadUngane feirer 10 år samme år som Fredrikstad fyller 450 år, og de har latt seg inspirere av dette. Resultatet er Kong Frederiks tidsmaskin og mysteriet i Gamlebyen som forsvant.

Hvor: City Scene

Når: Fredag klokka 18, lørdag klokka 13 og 15 og søndag klokka 15 og 18

Promille

En voksen kvinne møter seg selv gjennom en promillereise fra 0 til 4,0. Tiril Pharo står på scenen, med levende cellospill fra Isak Anderssen. Dette blir en real fyllekule, skriver arrangøren.

Hvor: Speilet

Når: Fredag klokka 18

Tankestorm

Trioen TankeStorm består av Morgan Adolfsen (vokal), Tom André Schøyen (gitar/vokal) og Johnny Alexander Stensland (gitar/vokal). De stiller med egenkomponerte låter som formidles gjennom tekster og temaer det kan være vanskelig å snakke om.

Hvor: Lille Mat- og vinhus

Når: Fredag klokka 19

Øystein Sunde – Meget i sløyd

Etter et samarbeid med Ingrid Bjørnov de to siste årene, tar Øystein Sunde med seg musikk fra sitt nye album «Bestefar».

Hvor: Blå Grott

Når: Fredag klokka 19

Trad Session: Gjertruds Sigøynerorkester

Sju profesjonelle musikere under ledelse av Gjertrud Økland tar turen til St. Croix-huset. De lar seg naturlig nok inspirere av østeuropeisk sigøynermusikken, etter møter og samarbeid med musikere fra Budapest. Nå har de med seg Britt Synnøve Johansen, som blant annet er kjent for sine Piaf-tolkninger.

Hvor: St. Croix-huset

Når: Fredag klokka 20

Jan Eggum til Litteraturhuset

Han har tatt plass i hjertene våre med sanger som «På an igjen», «Heksedans», «En natt forbi», «Kor e alle heltar hen», «Mor eg vil tilbake» og «Rykte forteller». Han utstråler varme, humor og en haug med livserfaring, men blir også kalt et ansikt på melankolien.

Med seg til Litteraturhuset denne kvelden tar han med det han selv sier enkle sanger om vanskelige ting.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Fredag. Konsertstart klokka 20.

Bigger Trigger

Det blir klassisk rock fra de fire musikerne i Bigger Trigger.De tar for seg musikken fra 70-tallet og framover. Medlemmer er Per Braarud, Morten Ankerud, Per Moen, Sigmund Søbyskogen, alle fra Ørje.

Hvor: Café Magenta

Når: Fredag klokka 22

Pil & Bue

Duoen fra nord består av Petter Carlsen og Aleksander Kostopoulos. Det blir alt fra melodiøs pop til hard progrock, med det som fra arrangøren loves å være en storslått vokal.

Hvor: Gamlebyen kulturhus

Når: Fredag klokka 22

Den siste vikingkongen

Forfatter Jan Ove Ekeberg forteller om Vikingtiden i Norge, og sin nye bok «Den siste vikingkongen: Krigens læregutt».

Hvor: Fredrikstad bibliotek

Når: Lørdag klokka 13

Helge Jordal – Førstereis

Tyskerungen Martin vokser opp på guttehjem i Bergen. Der har han det ikke bra, og 15 år rømmer han til sjøs i 1959. På sjøen finner gutten som har hatt det så vanskelig seg til rette. Dette er en tidsreise til tida etter krigen, om Handelsflåtens store betydning for unge gutter. I rollen finner vi Helge Jordal.

Hvor: Blå Grotte

Når: Lørdag klokka 19

Should I stay or should I go!

Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer av organisasjonens rammebetingelser. Hvordan takler de ansatte disse endringene? Det skal PhD-student Charlotte Sørensen prøve å svare på. Hun skrev sin mastergradsavhandling om hvilke handlingsalternativer mellomledere har under endringsprosesser. Hun har 15-års ledererfaring, og har bred erfaring med endringsarbeid.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Mandag klokka 19

Åsne Seierstad

Forfatteren og journalisten Åsne Seierstad kommer til Litteraturhuset med sin nye bok «To søstre». I samtale med Kjell Jørgen Holbye snakker hun om boka og radikaliseringen av ungdom. Hva førte de to søstrene fra Kolsås til Kalifatet?

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Mandag klokka 19

Møt Lena Roer

Lena Roer er aktuell med romanen «Tideverv», og kommer til biblioteket for å snakke om boka.

Hvor: Fredrikstad bibliotek

Når: Onsdag klokka 12

Hva skjer med media?

Hva skjer med våre medievaner, den offentlige samtalen og demokratiet? Hva skjer med media? Hvor står vi om fem år? Hvorfor blåser noen i å lese knakende gode artikler for å spille Candy Crush? Disse vanskelige spørsmålene skal et debattpanel prøve å svare på. Der sitter tidligere sjefredaktør i VG, Torry Pedersen, sjefredaktør i Fredriksstad Blad, Rene Svendsen, distriktsredaktør i NRK Østfold, Grete Ruud og journalist i A-magasinet, Halvor Hegtun møtes til debatt. Journalist Therese Solli leder debatten.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Onsdag klokka 19

Jorda rundt på 80 filmer

Glad i film, nysgjerrig på verden og globale perspektiver? Da er arrangementet Jorda rundt på 80 filmer noe for deg. Det er prosjekt finansiert av Fredrikstad kommune og arrangert av Foreningen InDialog i samarbeid med Fredrikstad bibliotek. Denne gangen er tema «Religion, samfunn, individ». Det blir vist to dokumentarfilmer: «Troende» av Namik Kabil . (Bosnia-Hercegovina, 2008) og «En prest og en plage» av Fridtjof Kjæreng (Norge, 2014). Etter filmene blir det interessante samtaler mellom publikum, som ledes av PhD i filmvitenskap, Magdalena Tutka-Gwózdz.

Hvor: Fredrikstad bibliotek

Når: Torsdag klokka 18

Castros Cuba

Hvem var Fidel Castro, landsfaderen på Cuba som ble 90 år? Hvordan fikk han makten, og ikke minst: klarte å holde på den? Vegard Bye er Cuba-ekspert, statsviter, forsker og forfatter. Han skal prøve å gi svar på spørsmålene.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Torsdag klokka 19

Dråpekonsert

Det blir veldedighetskonsert med ulike artister i Østre Fredrikstad kirke. Overskuddet går til rusforebyggende aktiviteter.

Hvor: Østre Fredrikstad kirke

Når: Torsdag. Dørene åpner klokka 18.30, konsertstart klokka 19.



MOSS

Susanna til Moss kirke

Artisten Susanna høstet svært gode kritikker for albumet «Triangle» i fjor. Blant annet skrev Dagsavisens anmelder Bernt Erik Pedersen blant annet: «Dette må være noe av det mest ambisiøse og vellykkede Susanna Wallumrød har gjort, og hun fremstår klarere enn noen gang som en av Norges fremste artister», og trillet en femmer på terningen. Fredag kommer hun til Moss med en rekke gode musikere med på laget.

Bak arrangementet står Arena Moss og House of Foundation.

Hvor: Moss kirke

Når: Fredag klokka 19.30

Fifty Shades Darker: Ladies Night

Det blir jentefest på SF kino Moss når det er klart for premiere på filmen Fifty Shades Darker. Rød løper, glamour, og bobler.

Hvor: SF kino Moss

Når: Fredag fra klokka 19.30

Fredagsquiz

Quizmaster Lars Tveiten er klar med spørsmålene, og etter quizen spiller Irene Bjaarnes.

Hvor: Mikron

Når: Fredag klokka 20 (quizstart)

Tutomaten

Tutomaten er en dukkeforestilling om kompisene Reven og Griseungen. Det er en fortelling om vennskap, oppfinnsomhet og ukuelig optimisme. Bak teateret står Teater Joker.

Hvor: Moss bibliotek

Når: Lørdag klokka 13

«Best of no. 1» 2002 – 2017

Det er duket for åpning av ny utstilling på Galleri Henrik Gerner lørdag. Blant utstillerne finner vi Frank Brunner, Bodil Heggø, Petter Hepsø,

Kjell Johannessen, Lars Løken, Nico Widerberg og Annethe Østensen.

Hvor: Galleri Henrik Gerner

Når: Åpning lørdag klokka 14

Romantisk konsert med Viviezza

Vivezza består av to klassiske sangerinner: Tuva Weideborg Hongve – sopran, Ingvild Storhaug – mezzo, og pianist André Bongard. Det blir vakre duetter og klavermusikk fra Mendelssohn, Brahms og Grieg i tillegg til kjente perler fra operaens verden. Det er Musikkens venner som inviterer.

Hvor: Arena Moss

Når: Lørdag klokka 15

Eftablues

Det blir eftablues med Eric Slim Zahl & The South West Swingers på Lucky. Sjangeren er 50-tallsrock, jazzblues og jump blues.

Hvor: Lucky

Når: Lørdag klokka 15

Ola og Lars Bremnes

Ola Bremnes er musiker, låtskriver og forfatter, og mannen bak Hekla Stålstrengers nydelige sang «Har du fyr». Broren Lars, som også er tekstforfatter, låtskriver og visesanger, tar de turen til Moss. Lars står blant annet bak «Elias sang», videoen om flyktningkatastrofen som har gått stort på sosiale medier.

Nå finner de to fram både gamle og nye perler fra arkivet.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag 18.30

Ting & Tang og en hermetisert tiur

Utstillingen Ting & Tang og en hermetisert tiur er nå å finne på Moss by- og industrimuseum, og søndag vil Siri Eriksen Gjems, avdelingsdirektør for samlingsforvaltning i Østfoldmuseene, snakke om hvordan museet forvalter samlingene sine. Konservator NMF og prosjektleder Camilla Gjendem vil være til stede i utstillingen og fortelle om tanken bak utstillingens form og innhold. Det blir også et musikalsk innslag med Richard Gjems.

Hvor: Moss by- og industrimuseum

Når: Søndag

klokka 12

Filmklubb: «A Magical Substance Flows into Me»

Marit Paasche kommer til House of Foundation for å snakke om «A Magical Substance Flows into Me» (2015), laget av kunstneren Jumana Manna. «Filmen retter vår oppmerksomhet mot det intrikate, vakre, og ikke uskyldige samspillet mellom mennesket, tid, sted og musikk», skriver House of Foundation, som arrangerer filmklubben i samarbeid med Moss Filmklubb. Paasche er kunsthistoriker og forskningsansvarlig ved Videokunstarkivet.

Hvor: House of Foundation

Når: Søndag klokka 18

Italienernes opprør mot mafiaen

Mafiaen i Italia er sterkere, rikere og mer mektig enn noen gang, og sprer seg utover Europa. Men noen modige italienere har startet kampen mot de kriminelle. Til Moss bibliotek kommer Per Kristian Aale, forfatter av boka «De modige – Italienernes opprør mot mafiaen». Aale er journalist i Aftenposten.

Hvor: Moss bibliotek

Når: Torsdag klokka 19

Vinter-kultur-quiz

«Vinter» er tema for årets første kulturquiz på House of Foundation. Det blir varierte spørsmål med ulik vanskelighetsgrad.

Hvor: House of

Foundation

Når: Torsdag klokka 20



SARPSBORG

Sarpsborg 08 – Sandefjord og Sarpsborg 08 – Kongsvinger

Det blir treningskamper på Sarpsborg stadion fredag. Sandefjord er først ut, så venter Kongsvinger.

Hvor: Sarpsborg stadion

Når: Fredag. Sandefjord klokka 10.45 og Kongsvinger klokka 13

Fifty Shades Darker: Ladies Night

Det blir jentefest på premieren til filmen Fifty Shades Darker. Rød løper, glamour, og bobler.

Hvor: SF kino Sarpsborg

Når: Fredag fra klokka 19.30

Oscar Danielson

Stockholm-mannen Oscar Danielson er på turné som skal lokke fram både tårer og latter. Temaet er jenter!

Hvor: Glenghuset

Når: Fredag klokka 20

Fredagsquizen

Det blir spørsmål i quiz-form i andre etasje på Dickens. Påmelding på forhånd.

Hvor: Dickens

Når: Fredag. Quiz-start klokka 20.

Bok og kaffe

De bibliotekansatte inviterer til en uformell bokprat, hvor de tar for seg et utvalg bok- eller filmfavoritter.

Hvor: Sarpsborg bibliotek

Når: Lørdag klokka 13

Survival

Øistein Ørseng og Jon Olsen står bak musikkprosjektet Survival. Det blir en krysning av pop, rock og elektronika, inspirert av blant annet Depeche Mode, Pet Shop Boys og a-ha.

Hvor: Glenghuset

Når: Lørdag klokka 20

Livemusikk

Dickens’ faste trubadur Marin Kristiansen spiller låter som arrangøren lover gjør godt for stemningen.

Hvor: Dickens

Når: Lørdag fra 22.30

En verden inspirert av Disney – danseforestilling

Sarpsborg kulturskole inviterer til danseforestilling inspirert av Disneys verden. Cirka 100 elever fra skolen skal i sving, og det blir musikk fra kjente filmer som Mary Poppins, Ariel, Snøhvit og de sju dverger.

Hvor: Sarpsborg scene

Når: Søndag klokka 17

Ssens Trio

Det er ingenting å utsette på omgivelsene. Søndag kan du høre Ssens Trio på Hafslund Hovedgård.

Sølve Sigerland, fiolin, Henninge Landaas, bratsj, og Ellen Margrete Flesjø, cello, startet Ssens Trio i 2014. Fascinasjonen for kammermusikk og gleden over å utforske stryketrio-repertoaret har brakt dem sammen.

Hvor: Hafslund Hovedgård

Når: Søndag klokka 18

Kunstnermøte – Fredrik Raddum og Petter Hepsø

Gågata i Sarpsborg har fått to nye fantastiske skulpturer. Denne kvelden kommer sarpingene Petter Hepsø og

Fredrik Raddum for å fortelle om sine arbeid i innland og utland og om sitt virke som kunstnere.

Hvor: Sarpsborg bibliotek

Når: Onsdag klokka 19



HALDEN

Pøbbingo

Jørgen Nilsen og Henrik Næss Diesen tar med bingosettet, platesamlingen og noen fine premier til Bryggerhuset Syd. Det er gratis å være med, og det blir to runder bingo i løpet av kvelden.

Hvor: Bryggerhuset Syd

Når: Fredag klokka 21

Anne-Kat. Hærland: Gudbedre

Den rimelig velkjente komikeren kommer til Brygga kultursal. Til Dagsavisen Østfold har hun sagt at det blir en stor dose galgenhumor, da hun tar opp temaet rundt egen sykdom, og at hun er i ferd med å miste synet. Det blir sleivspark og satire.

Hvor: Brygga kultursal

Når: Fredag klokka 21

Bruktmarked

Veslefrikk teaterverksted arrangerer loppemarked, og her er det gode muligheter til å finne mye fint til en rimelig penge. Teaterkafeen er åpen.

Hvor: Veslefrikk kultur- og teaterverksted

Når: Lørdag klokka 10–15

Raske menn – utsolgt

Carl-Fredrik Hellevang Larsen, Anders Hoff og Øyvind Rafto utgjør humortrioen Raske Menn. De tar med seg showet «90 minutter på 80 minutter».

Hvor: Brygga kultursal

Når: Lørdag klokka 19

The Dogs

Kristopher Schau tar med bandet The Dogs til Feelgood på lørdag. Bandet har virkelig hatt et hektisk 2016, hvor de blant annet varmet opp for Bruce Springsteen foran 37.000 publikummere i Frognerparken.

Hvor: Feelgood

Når: Lørdag klokka 21

Forfattermøte for barn: Kari Grossmann

Forfatter Kari Grossmann skal både prate om og lese fra bøkene om Lillesøster og Malvin. Grossmann er både forfatter og illustratør, fra Trondheim, og har skrevet over 30 bøker. Denne søndagen skal hun lese fra bildebokseriene om Lillesøster og Malin.

Hvor: Studio S16

Når: Søndag klokka 13

Opera på Bryggerhuset

Carolina Sandgren kommer til Bryggerhuset for denne månedens utgave av opera på Bryggerhuset. Hun er Göteborgs Operans primadonna, der hun har sunget mer enn 40 hovedroller.

Hvor: Bryggerhuset Syd

Når: Torsdag klokka 20.30