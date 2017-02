Den store gullfavoritten

Fredrikstad24

Kongstenhallen er arena for faste grep, balansekunst og rå muskelkraft når landets beste brytere gjør opp om medaljene i Senior-NM denne helgen.

I anledning 70-årsjubileet er Fredrikstad-klubben Atlas BK tildelt mesterskapet av Norges Bryteforbund, og i sentrum av begivenheten står supertalentet som har begeistret både nasjonalt og internasjonalt i flere år allerede: Grace Bullen (19).

– Gull er selvsagt det klare målet, og vil sikre at jeg kan velge vektklasse i internasjonale stevner. Det blir ekstra stas å kjempe om gullet i hjembyen, slik at de som følger meg får mulighet til å komme og se meg live i stedet for på tv. Jeg håper selvfølgelig å ha et stort hjemmepublikum i ryggen og få vist fram idretten min, sier Bullen til Fredrikstad24.

Medaljegrossist

Hun har fått en rekke medaljer rundt halsen i ungdoms-, junior- og seniorklassene. Som ungdom nådde hun palltoppen i både EM, VM og OL. Som junior vant hun EM-gull to ganger og på seniornivå har hun både sølv og bronse i EM – fortsatt i junioralder. Veien til et nytt NM-gull, som hun har to av på seniornivå fra før, bør være en ren parademarsj, men hun tar likevel ikke lett på det i konkurranse med fire andre i 63-kilosklassen.

– Jeg vil alltid ha flere medaljer, understreker hun.

Berge(t) i siste liten

Til norgesmesterskapet kommer også en annen stjerne i brytesporten, bronsevinner Stig André Berge fra siste OL. Han ble med sin påmelding onsdag den tiende utøveren i herrenes 66-kilosklasse.

– Da var det nok mange i den vektklassen som ikke var så fornøyde lenger, etter at de nok øynet en mulighet til å ta NM-gull i Berges fravær, humrer stevneleder i Atlas, Majvi Brandbu.

Fredag kveld blir det veiing av alle deltakerne, før innmarsj, nasjonalsang og åpning av mesterskapet lørdag formiddag.

– Da håper vi mange tar turen og sørger for stormende jubel og ryggstøtte til våre lokale utøvere. Det er gratis inngang og en lokal stjerne i aksjon, så vi håper brytesporten får en del nye publikummere også, sier Brandbu.

Ti år siden sist

Atlas arrangerer NM for tredje gang, og for tredje gang i forbindelse med et klubbjubileum, som de også gjorde i 1997 og i 2007. Den stolte klubben, med drøssevis av NM-gull i pokalskapet, setter stor pris på at de får anledning til å feire seg selv i forbindelse med et norgesmesterskap.

– Det er stort, naturligvis. Og så passer det ekstra fint at det er samme år som byen vår fyller 450 år, sier klubbnestor Arne Amundsen.