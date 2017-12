Fredrikstad24

Filmen, som er en nytapning av historien om krigshelten Jan Baalsrud, hadde premiere 1. juledag. Inklusive førpremierer er filmen nå sett av totalt 69.058 kinogjengere, melder Film & Kino.

– Det er gledelig at en norsk film topper besøket de første juledagene, sier administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino i pressemeldingen.

Nylig meldte Kampanje at Harald Zwart valgte å klippe om filmen etter tips fra publikum på forhåndsvisningene:

– Da vi testet filmen viste det seg at overraskende mange unge mennesker ikke visste at Sverige var nøytralt under andre verdenskrig, og et sted man kunne finne trygghet. Da går vi inn i klippen og legger inn en liten dialog mellom Jan Baalsrud og en liten jente som passer perfekt, der hun spør han om hvorfor han skal til Sverige, røpet regissøren.

I alt fant 142.372 publikummere veien til norske kinoer 1. og 2. juledag, der flere filmer hadde premiere. I fjor var tilsvarende tall 146.000. Det tilsvarer kinobesøket på en ellers normal helg med tre dager på kino.

På 2. plass på topplisten for romjulens to første kinodager ligger «Star Wars: The Last Jedi» med 26.862 besøk. Scifi-eventyret er til nå sett av 341.656 nordmenn siden premieren 13. desember, og ligger an til å bli 2017s mest sette film, ifølge Film & Kino.

Disney-eventyret om «Ferdinand» følger på 3. plass med 26.415 besøkende, mens «Paddington 2" følger med 7.425 besøkende innom i løpet av 1. og 2. juledag. På 5. plass kommer den svenske «Solsidan»-filmen med 3.052 besøk.