Biskopen fikk hatmelding da han kommenterte politikk

Det var tirsdag morgen at biskopen, som flere ganger har markert seg i den offentlige debatten rundt flyktningpolitikk, igjen valgte å etterlate seg et politisk avtrykk på Twitter.

«Ser at statsråd Listhaug mener at flyktningepolitikken ikke skal styres av følelser. Betyr det at hun avvikler sin fryktbaserte politikk?», spurte Sommerfeldt.

«Ikke håp for deg»

Responsen var massiv. Blant annet valgte over 200 brukere av det sosiale mediet å videreformidle biskopens kommentar, mens 437 personer noen timer senere hadde favorittmarkert kommentaren. Men én person markerte tydelig motstand mot biskopens ståsted ved å gå til angrep på biskopen som person.

@AtleSommerfeldt måtte du pines i helvete for å svikte dine brødre og søstre på denne måten. Ikke håp for deg. — Sint hvit mann (@HvitSint) January 16, 2017

«Måtte du pines i helvete for å svikte dine brødre og søstre på denne måten. Ikke håp for deg», skrev Twitter-brukeren, som kaller seg «Sint hvit mann».

– Jeg kommenterer jo ofte teologi, Israel og flyktningpolitikk, som alle tre er betente temaer. De fleste av mine meningsmotstandere pleier å svare ved å kritisere mine standpunkter og kunnskapsnivå, eller det faktum at jeg i rollen som biskop velger å delta i politisk debatt på dette nivået. Og det får de ha all rett til. Personangrep som dette er langt sjeldnere, og de tar jeg med stor ro, sier biskopen, som svarte følgende:

«Jeg hviler trygt i at Gud dømmer».

– Ikke opphold uten behov

Han er mer interessert i alle de positive tilbakemeldingene i form av såkalte retweets og favorittmarkeringer.

Utgangspunktet for at han på ny valgte å kritisere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), er at han mener det har etablert seg en retorikk som handler om at kirken er naiv og følelsesdrevet i flyktningdebatten. Derfor kunne han ikke dy seg da Listhaug nylig mente at flyktningpolitikken ikke skal styres av følelser.

– Tvert om har vi vært både rasjonelle og kunnskapsrike i debatten, som det nettverket eller den organisasjonen som har jobbet lengst med disse spørsmålene. Mitt synspunkt er at fryktretorikken jeg mener statsråden står for har eskalert spesielt det siste året, sier Sommerfeldt, og understreker:

– Det er da ingen, heller ikke vi i kirken, som mener at de uten behov for det skal få opphold her i landet.

På hatliste

Det er heller ikke seg selv han er bekymret for når han ønskes pint i helvete.

– For meg gjør dette ingenting. Men det er et aggressivt utsagn, og jeg er mer bekymret for hvordan det oppleves for dem som flykter fra nød og stor fare for sitt eget liv. Det er det alvorlige i slik retorikk, en voldsretorikk vi tidligere dessverre også har sett grove eksempler på i Fredrikstad – rettet mot muslimer og flyktninger, sier biskopen.

Han sier han aldri har mottatt trusler som følge av sitt politiske engasjement, men vet at han står oppført på en liste over folk som skal arresteres dersom rasistiske grupperinger får makt i Norge.

– Det tar jeg ikke så alvorlig.

– Har du vurdert hvorvidt du som biskop skal og kan delta i denne type politiske debatter?

– Jeg er hele tiden oppmerksom på hvilken rolle jeg har, som er ikke-politisk, og prøver å uttrykke meg respektfullt og med vilje til dialog med meningsmotstandere. Og la meg legge til: Om jeg ikke er enig i retorikken eller politikken som Listhaug fører, har jeg stor respekt for det politiske arbeidet som gjøres generelt og jeg er imponert over hvordan kommuner i alle politiske farger i mitt eget bispedømme tar vare på flyktningene som bosettes, slutter han.