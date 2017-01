"Bertie" på prøvespill

Fredrikstad24

Det melder Fredriksstad Blad tirsdag fra formiddagstreningen i Østfoldhallen.

Trond Erik Bertelsen spilte for FFK fra 2004 til 2007, før han tok steget videre og ble Viking-spiller. Med kone fra Fredrikstad skal det nå altså være høyaktuelt med en retur til klubben han kom til som en ung og svært lovende venstreback for over 12 år siden.

Til nå er den fortsatt tynt besatte FFK-stallen blitt utvidet med den finske midtbanespilleren Joona Veteli (21) og midtstopper Edvard Skagestad. Fjorårsstopper og kontraktsløse Shola Akinyemi testes fysisk etter en operasjon før jul, og kan bli tilbudt en ny kontrakt om Andrea Loberto liker det han ser. På prøvespill er også midtstopperne Krister Wemberg (24) fra Bryne og svenske Benjamin Omerović (22).