- 150 flere lærere i Østfold med ny regjering

Fredrikstad24

I det valgkampen tilspisser seg, kan Ap i Fredrikstad vise til hvordan et regjeringsskifte vil komme Fredrikstad til gode.

– Dagens regjering prioriterer skatteletter, mens et regjeringsskifte heller vil gi større overføringer til kommunene. Det er en ærlig sak å prioritere slik dagens regjering gjør, men man må velge. Og Ap, som hele tiden har hatt tre milliarder mer til kommunene, velger kommunale løft, da spesielt i oppvekstsektoren, sier Fredrikstad-ordfører og medlem av sentralstyret i Ap, Jon-Ivar Nygård til Dagsavisen Østfold.

150 flere lærere i Østfold

Mer penger til kommunene vil blant annet gi et stort løft i lærer- og pedagogtettheten i skoler og barnehager her i byen, framholder han og Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget i kommunen.

– Det vil bli bevilget penger til 3.000 nye lærere på landsbasis de neste fire årene. Med en normalfordeling vil 1,5 prosent av dette gå til Fredrikstad, som igjen betyr en økning på 45 lærere bare her i kommunen de neste fire årene. Dette kan bli justert av andre hensyn, men at vi får i alle fall 40 flere lærere kan vi stå inne for. Rundt regnet vil tallet bli cirka 150 nye lærere totalt i Østfold, sier de.

Tidlig innsats

Ifølge Martinsen, er det ingen markant lærermangel i Fredrikstad i dag. Faktisk har lærertettheten gått forsiktig opp de siste fem årene. Men med stadig befolkningsvekst vil en lærerøkning bidra til å styrke allerede eksisterende prosjekter, påpeker hun.

– Tidlig innsats er et uttalt mål for Fredrikstad både i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring, hvor vi stiller garanti for at alle elever skal være på et akseptabelt nivå i 3–4. klasse, og i skolehelsetjenesten. Det samme gjelder pedagogtettheten i barnehager. En rekke undersøkelser viser at jo tidligere vi setter inn ekstra innsats, desto bedre utslag gir det, sier hun.

Levekårsutsatte områder

Blant annet har helsestasjonen i Fredrikstad en tid hatt et samarbeid med Folkehelsa, som innebærer tett oppfølging av familier med behov fra barnet blir født.

– Vi prioriterer i Fredrikstad spesielt levekårsutsatte områder, hvor undersøkelsene også viser at tidlig innsats gir størst effekt og endring. Dårlig psykisk helse vil ta en stor del av barnas liv også i skolesammenheng og gå utover læringen. Derfor er dette så viktig for Ap, forklarer Martinsen.