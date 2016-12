I siste lita?

Slasken

1 Finn en tilfeldig tigger. Gi vedkommende 500 kroner. Prøv å ikke tenke på hvor sur enkelte politikere blir.

2 Last ned sesong 3 av Skam. Erstatt alle bildene av Isak med vår nye homoskeptiske justisminster, alle bildene av Even med Hanne Nabintu Herland og alle bildene av Eskild med Nina Karin Monsen. Brenn på DVD og legg under treet.

3 Gjør det beste du kan for miljøet: Gi bort gavekort på ett års mekking av bil til den du kjenner med den eldste, mest skrøpelige bensinslukeren du veit om. Gjenbruk <3

4 Oslo kommune har akkurat laget en «Planstrategi med planprogram for revisjon av kommuneplanen». Skriv ut og pakk inn!

5 Gi bort et årsabonnement på en papiravis. Om mottakeren ikke blir glad, så gir du i hvert fall din skjerv for meningsmangfoldet, det er jo noe!

6 Finn fram det gamle kjemisettet ditt og en kraftig kjøttkvern. Gå i nærmeste søppeldunk for matavfall. Lag biodrivstoff av en kubikk med stinkende søppel. Gi bort en liten jerrykanne med økologisk biodrivstoff. Redd miljøet OG gi bort fin presang!

7 Motbevis en latterlig konspirasjonsteori. Gi bort et bilde av det skuffede ansiktet til en bitter politiker fra et tilfeldig valgt regjeringsparti.

8 Finn nestekjærligheten til Sylvi Listhaug. Pakk den pent inn og send den til Justisdepartementet.

9 Kjøp en DAB-radio. Prøv å gi den bort uten å skrive noe nedsettende om den politiske prosessen rundt på julekortet.

10 Lag et gavekort hvor det står «Jeg lover å ikke skrive noe nedsettende om muslimer, kvinner, transkjønnede, samer eller folk med hipsterskjegg på Facebook et helt år.»

11 Kjøp et Telenor-kontantkort. Ingen vil ha det, men Sigve Brekke trenger en liten opptur nå.

12 Finn fram Donald Trumps verste sitater. Lag vakre julekort av dem. Nyt de skremte fjesene til barna.

13 Dra til Hardangervidda. Fyll en stor ballong med frisk luft. Gi til en astmatiker som bor innenfor Ring 2.

14 Lov deg selv å ikke si «Æsj, de forbanna russerne er sikkert dopa uansett» under hele Tour de Ski. (presang til dine nærmeste)

i julestria