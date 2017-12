Årets mest SUV-erene

Bil og motor

SUV-er er biltypen alle vil ha. I 2017 er ganske nøyaktig en tredel av alle nye registrerte personbiler i denne kategorien. En vekst på vel 20 prosent fra året før, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Så å si alle bilprodusenter har nå en eller flere SUV-modeller. Det kommer også nye utgaver i rasende tempo. Det gjenspeiles i testene av nye biler. I 2017 testet vi nær 20 forskjellige SUV-er, fra små og enkle til store og luksuriøse. Her er en oversikt over dem som var mest interessante, på hvert sitt vis.

Den elegante

Range Rovers historie inneholder kun SUV-er, til forskjell fra nær sagt alle andre bilprodusenter som har kommet til SUV-bordet etter hvert som dette markedet har vokst. I år har Range Rover fylt ut sortimentet med Velar, en modell som ligger mellom Range Rover Sport og Evoque.

Til å være en stor SUV har dette blitt en svært stilig bil. Den ser skikkelig dyr ut utvendig som innvendig, noe den også er. Her er det massiv komfort, og – om man skulle trenge det – supre terrengegenskaper.

Minste versjon med 180 hestekrefter virker snaut for en så staselig bil, så her bør man ta seg råd til noe kraftigere. Bensinmotoren på 380 hestekrefter er heftig, null til hundre tar 5,7 sekunder, og bilen koster rundt 1,2 millioner kroner. Vel så bra passer dieselmotoren med 300 hester, her er det en perfekt motordynamikk til en slik bil. Den starter på drøyt én million kroner.

Den sportslige

Alfa Romeo, på sin side, har aldri laget en SUV tidligere. Med sitt første forsøk, Stelvio, treffer de veldig godt. Bilen ser bra ut og kjører enda bedre.

Andre produsenter, for eksempel BMW, bør se seg over skulderen nå. For Alfa Romeo er inne i en ny vår med nye modeller, og så langt ser det lovende ut. Stelvio og personbilen Giulia, som deler motorer og mye teknikk, er fine å se på og svært gode å kjøre.

Foreløpig får man Stelvio med en dieselmotor med 210 hestekrefter som kler bilen godt. Importøren har også priset bilen ganske aggressivt, med en startpris på 580.000 kroner, noe som gjør den til et interessant alternativ til BMW X3 og Audi Q5. Bilen er også tilgjengelig med en bensinmotor på 280 hestekrefter. Begge utgavene har firehjulstrekk.

De folkelige

Skoda har av en eller annen grunn ikke hatt noen SUV-er på menyen før i år. Riktignok har Yeti vært i nærheten, men den har ikke vært det man kan kalle en SUV. I vår kom de med den store Kodiak, som leverer en tvers igjennom fornuftig pakke. Den ser ut som en SUV, og har nøyaktig det som forventes, slik man er vant til fra Skoda. Ingen overraskelser den ene eller andre veien.

Sent på året fylte Skoda på med den mindre Karoq, som gjør akkurat det samme i sitt segment. Men man skal være klar over at det er noen år siden Skoda var et billigmerke.

Folkelig premiumbil

Volvo XC60 solgte godt, selv om bilen hadde være på veien i nær ti år. Ikke så rart at den nye modellen har vist seg å bli populær, for her får man den nye designen til Volvo, med et snasent interiør og et stilig ytre. Når bilen i tillegg kommer med en ladbar hybrid drivlinje, som gir mer enn 400 hestekrefter til samme pris som diesel- og bensinutgavene med omtrent det halve, må det bli suksess. Men det er to problemer: Ventelistene er lange, og til tross for lav avgift er prisen er slett ikke så folkelig.

Den lille

Når SUV-ene blir små nok, kan man like gjerne kalle dem crossover. Dette er biler som gjerne leveres med forhjulstrekk, mens de har litt ekstra bakkeklaring og robuste detaljer på utsiden. Et nytt bidrag her er Kia Stonic, en liten kompaktbil med SUV-detaljer.

Med et kult utseende, en veldig fin manuell girkasse og en artig bensinmotor på tre sylindre og beskjedent volum har Kia truffet veldig godt. En startpris på 270.000 bør heller ikke skremme noen.

Den gigantiske

Land Rover Discovery er konsernets største bil. Den er nær fem meter lang, over to meter bred og 190 centimeter høy. Ikke en bil man får inn i en normal garasje.

På veien er det en grandios følelse å sitte bak rattet i bilen. Man ser ned på så å si alt annet, og dimensjonen på kupeen er så det nesten blir ekko om man snakker.

Dette er bilen for dem som virkelig mener alvor når de snakker SUV.(NTB Tema)