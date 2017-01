Amundsen omtaler Nordlys som «Pravda»

dagsavisen.no

– Fylkespartiet i Troms skal nå vurdere om, og i så fall hvordan, vi skal forholde oss til Nordlys i valgkampen. Avisa opptrer nå som et rent partiorgan for Ap, sier Amundsen, ifølge Nordlys.

Til VG sier Amundsen at han reagerer sterkt på måten Nordlys over tid har behandlet Troms Frp på, både politisk og når det gjelder strid innad i partiet.

Saken ble først omtalt i Medier24.

Les også: Garanterer bedre politi

Toppet seg

I helgen toppet det seg da Nordlys skrev at Frp ikke lenger kunne garantere at det ble noe av planene om ny innfartsåre til Tromsø.

– Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal forholde oss til den avisen, sier Amundsen til VG.

I flere Facebook-innlegg natt til søndag omtaler justisministeren Nordlys som «Pravda» og beskyldte avisas politiske redaktør Skjalg Fjellheim for å fare med «falske nyheter».

– Dette er journalistikk på lavmål, Skjalg Fjellheim. Fake News på norsk. At Pravdas politiske redaktør ikke evner å se det er kun skremmende og trist, skriver Amundsen.

Les også: – Det er ingen hemmelighet at Amundsen og jeg har kranglet så busta føk

– Drøyt

Nordlys' sjefredaktør Helge Nitteberg reagerer sterkt på Amundsens utfall.

– Jeg synes det er trist når landets justisminister går ut offentlig og kaller Nordlys for Pravda. Å trekke parallellen til det totalitære sovjetiske kommunistpartiets partiorgan er en svært drøy påstand. Her trekker man det offentlige ordskiftet ned på et nivå som ikke er verdig en mann som har en fremtredende plass ved kongens bord. Dette er et problem for Amundsen, og jeg tenker at det også bør være problematisk for sjefen hans, Erna Solberg, sier Nitteberg.

(NTB)