Ville møtt McGyver

Navn i nyhetene

Hva: Leo Ajkic (33)

Hva: Journalist og programleder.

Hvorfor: Aktuell med NRKs dokumentarserie «Flukt» som har premiere 3. januar.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oh my god. Det er vanskelig å velge ut én. Jeg kan ikke huske å ha lest en dårlig bok på lenge. Men de jeg husker best fra jeg var yngre, som har fått meg til å tenke, er «Lord of the Flies» som jeg tror var den første boka jeg leste på engelsk etter at jeg kom til Norge, og «American Psycho». Og så likte jeg godt «Animal Farm». Jeg liker bøker som får meg til å tenke litt, og som har en tydelig symbolikk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er ikke bare en ting. Det kan være de enkle, helt simple tingene, som å slappe av, og være med folk man er glad i. Eller det kan være å se noen andre man er glad i få til noe. Det handler minst om materielle ting som å få en gave, men heller mer om hvem som gir deg den gaven.

Hvem var din barndomshelt?

– President Tito i Jugoslavia. Det var alle sin helt. Han døde to år før jeg ble født, men jeg fikk bare høre at han var en jævlig bra mann, og folk snakket om at man levde bra under ham. Men det er også Dražen Petrovic, som var en profesjonell basketballspiller fra Jugoslavia, og som døde i ’93. Han kom seg til USA, og spilte for den amerikanske basketballigaen. Han kom langt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan bli litt utålmodig. Litt stresset. Det kan være de samme tingene man også liker ved seg selv. Men det kan gå litt langt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å være med andre folk, med venner og bekjente og familien. Når jeg er for meg selv, og skal koble av, så leser jeg gjerne, eller er ute en dag med sol og bare nyter livet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Ting jeg synes er urettferdig som går imot min moral. Det kan være andres sak, også. Da må jeg i så fall ha tatt et standpunkt, ha en klar mening. Det kan for eksempel være for ytringsfriheten. Jeg har selv brukt den når jeg har skrevet kronikk om det å være på flukt, og med programmet mitt. Jeg er ikke for å krenke andre, eller være usaklig når man bruker ytringsfriheten, men at man kommer med saklige argumenter. Det er det ytringsfrihet handler om. Det er det programmet mitt handler om – å vise en side i en debatt. Jeg vet at andre har andre meninger og oppfattelser om folk på flukt, og om det jeg selv har opplevd. Det er viktig at vi kan ha en åpen debatt, og at man også kan være enige om å være uenige – eller å kunne overbevise hverandre.

Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert en del ting, men i det store bildet, så er det ikke noe jeg ikke kan leve med. Uansett, så er det sikkert flere ting som jeg angrer på at jeg ikke har gjort, enn ting jeg har gjort. Jeg henger meg ikke opp i det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er et umulig spørsmål. Gud, tenker jeg, hvis Gud finnes. Da skulle jeg spurt om hvorfor han har mekket oss og sånne ting. Hva er meningen med livet, og alt sånt Shakespeare-aktig – «Kem e eg?». Men hvis det faktisk var slik at jeg skulle sitte fast i heisen på ekte, så ville jeg likt at det var med MacGyver, for da ville han fikset meg ut. Zlatan skulle jeg helst møtt utenfor heisen.