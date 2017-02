Vaskekte pinup

Navn i nyhetene

Tonje Røsnæs

Gründer og grunnlegger av Miss Rockabully’s Beauty School og vaskebyrået maid For Cleaning. Holder stil-workshop i Oslo i helgen med pinupstjernen Victory Violet fra New Zealand.

Du er en travel gründer med mange baller i lufta – hvor mange timer har døgnet ditt?

– Hehe, ikke nok egentlig. Føles ut som det er jobb døgnet rundt i perioder, men det er gøy da!

Hvordan kom du på tanken med å danne et eget pinup-akademi?

– Det har alltid vært en drøm siden jeg gikk på Hudpleieakademiet og selv kunne lære bort det jeg brenner for. Etter noen år i bransjen kom det forespørsler fra forskjellige folk og firmaer om jeg kunne arrangere jentekvelder med fokus på hår, makeup og klær. Da spesielt innenfor min nisje – og vips så var Miss Rockabully’s Beauty School i gang.

Hvis du fikk reise tilbake i tid, hvilket år og hvor ville du reist?

– Da ville jeg reist tilbake til 20-tallet og The Savoy i London, danset og drukket deilige cocktails!

Hva skal foregå på denne workshop’en?

– På dette se-og-lær kurset vil Miss Victory Violet vise oss hvordan vi ruller opp, børster ut og former håret til en perfekt vintage frisyre, samt hvordan vi legger en vakker klassisk makeup. Etter inspirasjon og påfyll skal vi skravle og kose oss med deilig Afternoon Tea. Skikkelig jentedag.

Hvordan har du selv blitt så flink til å style deg?

– Bortsett fra at øvelse gjør mester, så sitter det litt i fingrene på meg. Noen er gode på å bake eller i regnskap. Jeg er god på dette.

Du driver også vaskebyrå, med egne retrouniformer. Hvordan kom du på det?

– Jeg så en bransje med et utrolig stort potensial til forbedring på mange områder. Det retro, og ønske om at ting ser estetisk fint ut ligger latent i meg, men i det større bildet ønsker jeg å bringe en ære tilbake i et yrke som er sett litt ned på. Både for ansatt og kunde! Selvfølgelig med topp kvalitet og assosiasjoner til god gammeldags husmorkvalitet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Selve «bibelen» min er «Beauty Mark» av Dita Von Teese, men «The Outsiders» som jeg leste som storøyd 12 åring, var skjellsettende. Jeg måtte se filmen straks etterpå, et møte med greasere som satte standarden for hva slags gutter jeg likte på det tidspunktet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da gjør jeg som Phoebe i «Friends» og går til «my happy place» som er under pleddet i sofaen, «Sex og Singelliv» på tv’n, pizza, lyse cookies og Häagen-Dazs. Nam!

Hvor henter du styrke fra – trener du?

– Haha, overhodet ikke! Jeg finner styrke i datteren min, gode venner og familie, og generelt ting rundt meg som inspirerer. Og vet du, jeg er født med indre flamme, så istedenfor å legge meg ned når livet butter imot, tar jeg heller på meg min røde leppestift og går ut i stormen.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa var den store helten som jeg var overbevist om at jeg skulle gifte meg når jeg ble stor. Haha!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Dyr ligger mitt hjerte nær, så det ville jeg kjempet for.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er ikke en som angrer, men skulle ønske jeg hadde fulgt hjertet og magefølelsen med en gang når det kom til karriere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hah! Lett! Dita Von Teese.