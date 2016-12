Trimmet og klar for 2017

Navn i nyhetene

Hvem: Stina Bellen Haflan (47)

Hva: Daglig leder på Friskis & Svettis i Drammen.

Hvorfor: Deler sine tips til hvordan å komme i gang med treningen etter jul, og holde motivasjonen oppe.

Hvordan merkes det på Friskis & Svettis at jula er over og at det snart er tid for nyttårsforsetter?

– Jo, det er en del som prøver oss etter nyttår. Noen ganger i året har vi to uker gratis trening, og det har vi nå også. Friskis & Svettis er ikke et vanlig treningssenter, men et idrettslag under Norges idrettsforbund. Det er ingen speil og lite fancy utstyr, og det er det mange som tiltrekkes av. Det er lav terskel, og selv om det er noen som faller fra uti mars, prøver vi å holde på medlemmene så godt det lar seg gjøre.

Har du noen tips til de som føler seg slappe etter jula og vil komme i gang med trening igjen?

– Jeg tror det viktigste er å ikke ta for store steg. Det er lett å tenke at man skal sette av masse tid, trene fem dager i uka, for så gå lei. Når kroppen ikke får vendt seg til økt aktivitet, blir man sliten og går lei etter kort tid. Istedenfor er det lurt å sette inn små tiltak, som å velge trappa fremfor rulletrappa, eller gå et ekstra holdeplass istedenfor å ta bussen hele veien. Når det gjelder trening, er det å lage avtaler med seg selv, og kanskje en venn et godt tips. Det gjelder å holde avtalen litt hellig, og prioritere å møte opp. Så en kombinasjon av overkommelige mål, og litt selvdisiplin er nok suksessoppskriften.

Hva bør man gjøre for å klare å holde treningsmotivasjonen oppe året rundt?

– Jeg tror det er lurt å holde på avtalene, som nevnt. På Friskis & Svettis er det fem treningstimer i uka, så da kan man for eksempel velge seg ut en eller to timer man møter opp til ukentlig. I det nye året har vi også ambisjoner om å kunne tilby gratis trening til ungdom som faller under fattigdomsgrensa. Vi har søkt om midler fra Barne-, ungdoms- og familiedrektoratet om midler til dette. Det er viktig for oss at trening skal være for alle, og vi skal være tilbud et for dem som føler at den tradisjonelle organiserte idretten tar for mye tid.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er nok Linda Olssons «La meg synge deg stille sanger. Den handler om en kvinne som må gjøre et grusomt valg, berørte meg veldig. Trist lesing.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å finne noe som gir glede hver dag, men det behøver ikke å være en spesiell ting. Det kan være å gjøre morsomme ting, eller bare være sammen med familien min.

Hvem var din barndomshelt?

– Det er fristende å si Pippi. Hun var så fryktløs.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg får ofte høre at jeg har litt selektiv hørsel. Så hvis jeg holder på med noe og er fokusert på det, er det ganske sannsynlig at jeg ikke får det med meg hvis jeg får en beskjed samtidig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg synes jo sjokolade er veldig godt, da.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urettferdighet. Det er mange eksempler på folk som ikke har det like bra som de fleste i Norge. Men rettighetene og mulighetene bør være de samme.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Besteforeldrene mine. Jeg ville vært litt mer interessert i deres fortid enn det jeg var da jeg var yngre.