Tante Bjørg må dø!

Navn i nyhetene



Hvem: Jørgen Ouren (65)

Hva: Seniorforsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og ansvarlig for navnestatistikken.

Aktuell med: Navnestatistikken 2016 kom denne uka, med Nora og William på topp.

Nora, Sara, Emilie, Mattias, Emil, Aksel. Gjesp, hørt dem før, liksom. Hvorfor går det så tregt på navnetoppen?

– På jentesiden endrer det seg lite nå, hos guttene er det mer bevegelse. Noen navn holder seg lenge i toppen, mens andre kommer og går. Kristian/Christian for eksempel var på topp-10 listen i 35 år, Thomas i 25 år. Guttenavn er generelt mer robuste, de blir oppkalt etter farfar som igjen er oppkalt etter farfar. Jentenavnene er mer utsatt for trender.

Så vet vi hva som er mest populært. Men hva er på bunn?

– Det blir helt feil. Vi har 2.000 navn som er i bruk, det vil si at flere enn 3 personer har fått navnet det siste året. Men så har vi alle de andre. Vi snakker om kanskje 50.000 navn. Så det er umulig å lage en bunnliste, veldig mange har navn som man er helt alene om.

Hva skjedde med Ronny, Glenn og Linda?

– Det er jo navn som har kommet litt skjevt ut. Vi bor i et land med sosiale forskjeller, og navnevalg speiles av det. Preben for eksempel, da ser man for seg en hoven vestkantgutt. Men ingen bruker disse navnene lenger.

Finnes det høystatus og lavstatusnavn?

– Ja. Men et høystatusnavn kan vandre og skifte fortegn, og ende som et lavstatusnavn. Uten at jeg vil gi noe eksempler på det.

Hvis jeg vil gi barnet mitt et navn som jeg er sikker på at ikke skal havne på topp 20. Hvordan skal jeg gå fram?

– Det er to veier å gå. Det er 400 navn som jeg har laget graf på. Hvis den stiger, så vil den fortsette med det. Hvis de ikke er på den listen er du ganske trygg. Så da har du 48.000 navn å velge mellom.

Men da jeg kalte datteren min Saga i 2008, var det kun 18 som het det. Nå har det tatt av, med over 100 nye i året...

– Bjørnen sover, men man kan aldri være trygg. Jeg gir ingen garantier. Trøsten er at hun er alene på skolen om å hete det, og det kommer hun til å fortsette å være. De andre kommer senere.

Er det virkelig sant, som de sier, at navnet skjemmer ingen?

– Hehe. Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om. Er det lov å si pass?

Når får vi babyer som heter Berit, Bjørg, Svein og Frank?

– Tantenavnene ja, det er riktig ille. De stakkars tantene må under torva først.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oioioi. Markens Grøde, da fikk jeg øynene opp for Hamsun.

Hvem var din barndoms helt?

– Per Ivar Moe.

Hvem er det?

– Ta Knut Johannesen, du. Han har du hørt om. Ellers hører jeg så gammel ut.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Dette var et pussig spørsmål, jeg tror ikke jeg driver og skeier ut, jeg. Går på ski? Kan du ta med at jeg er veldig ulykkelig for at det ikke er snø?

Ja da. Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne vært litt sprekere, selv om folk sier jeg er over middels sprek.

Hva kunne du gått i demonstrasjonstog mot?

– Ikke så veldig mye, jeg er ikke så radikal av meg. Men hvis noen hadde rasert Nordmarka, da hadde jeg kommet meg på beina.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Å, dette med navn og meg ... Hva heter hun nestlederen i Ap?

Hadia Tajik?

– Ja, da skulle vi snakket om politikk.