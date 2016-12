Sprengstoff-Roar

Navn i nyhetene



Hvem: Roar Krosby (48)

Hva: Sprengstoffekspert i NRK-serien Ikke gjør dette hjemme. Til daglig Bergsprengingsleder i Høgmo Fjellsprenging A/S.



Er du fristet til å sprenge noe, nå på nyttårsaften?

– Nei, egentlig ikke. Jeg jobber jo med det hver eneste dag, det er ganske enkelt å koble av. Men jeg har prøvd en liten salutt for mange år siden, da jeg var yngre.

Har du laget fyrverkeri selv noen gang?

– Nei, faktisk ikke. Det er en annerledes type smell og moro. Det er ikke så interessant for meg som man kanskje skulle ha trodd.

Hva passer best å spise til en god eksplosjon?

– En ordentlig biff, som er mørna med sprengstoff. Vi gjorde det på TV, da brukte vi noen gram av høyeksplosivt som lå i vannbad over biffen. Den ble betydelig bedre mørna enn andre metoder. Men det er jo litt styr.

Hva har vært morsomst å sprenge?

– I sesong 3 prøvde vi å få en ambolt gjennom en tak. Jeg var i utgangspunktet pessimistisk. Men resultatet ble veldig bra. Overraskende bra.

På jobben, da?

– Når vi har store steinbruddssprenginger med 40–50 tonn med sprengstoff, da begynner man å merke at det er krefter i sving, ja.

40–50 tonn? Det er sjukt mye?

– Ja, men det skal jo fordeles på 300 hull som er borra 15–20 cm i dybde. Det krever mye energi å få løs fjell. Sprenger du en vanlig grøft, så er det ikke så artig. Men de virkelig store steinbruddene, det er like godt hver gang man skal fyre av.

Har det gått galt noen gang?

– Vi har aldri hatt personskade, men noen materielle skader. Steiner som har flydd litt langt og truffet hustak og biler. Men vi har heldigvis hatt gode rutiner med å få folk unna. Der har vi vært forskåna for uhell.

Hvor langt kan en sånn stein fly?

– I et steinbrudd kan du få en stein til å fly hundremetersvis. Men de områdene er jo alltid langt unna bebyggelse. I bebygde strøk er vi avhengig av steinmatter. Men av og til kan det fly stein en 30–40 meter der og. Det er en del av hverdagen i bransjen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Etter at jeg ble voksen er det Tolkiens bøker som har hengt mest med. De har jeg lest to ganger.

Ikke så mye sprenging der?

– Jo da, de har koka noe brygg, den Uruk-hai-gjengen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg blir så inn i svarte forbanna i trafikken. Jeg fatter ikke at det går an å bli så tøysete irritert over sånn tull. Det irriterer meg. Men jeg blir irritert, helt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å samle et knippe av venner og ta en matbit med litt god drikke. Og gjerne ta det litt langt så man blir litt småfull. Det synes jeg er artig. Må bare passe på å legge seg i rett tid.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For likestilling i lønnsverdenen. Barnehageansatte og sjukepleiere for eksempel … de jobber jævla mye og bra, og så har de ikke betalinga som de burde hatt. Og det er dessverre ofte at kvinner kommer dårligere ut enn menn. Det er synd.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det hadde vært artig å ha hatt han Tolkien i heisen, da.