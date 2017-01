Ser marka fra isen

Navn i nyhetene

Hvem: Rolf Utgård (66)

Hva: Skøyteentusiast

Hvorfor: Rådgiver innen bedriftsomstilling, kurs og foredrag.

I disse kuldetidene hvor snøen uteblir, ligger markavannene blanke og innbydende. Hva er det som er så spesielt med å gå på skøyter på vann?

– Det er jo en naturopplevelse av de store. Du kommer ut i naturen, og får sett marka fra vannet. Normalt går du langs strandkanten. Her kommer du midt utpå, og får et annet overblikk over skogen, åsene, landskapet og øyene.

Mange tar store sjanser når de går på skøyter på frosne vann. Hva bør vi tenke på før vi snører på oss skøytene?

– Det er å sjekke isen. Vi som går mye henter opplysninger fra andre, og fra nettsteder som varsom.no og iskart.no. Det viktigste er å sjekke selv. Vi bruker spesialstaver, som slår hull i isen med cirka fem centimeter. Kommer vi ikke igjennom på et slag er det greit å gå. Vi sjekker også underveis.

Hva slags utstyr bør vi ha med oss?

– Staver til å sjekke isen med, og pigger rundt halsen hvis man plumper. Det er også viktig med kasteline lett tilgjengelig. Så har vi en sekk med luft oppi, slik at vi har noe å flyte på. Et godt triks er å blåse luft i en tre-fire tomme pappvinposer, og legge dem i bunnen av sekken. Det gir oppdrift, så en slipper å kave rundt i vannet.

Har du selv gått gjennom isen?

– Ja, både frivillig og ufrivillig. Jeg har gjort det for media, og vi har jevnlig øvelser hvor vi prøver ut dette. Jeg kurser også i hvordan man skal komme seg opp av vannet. Ufrivillig har jeg gått gjennom tre ganger.

Du har gitt ut en bok hvor du beskriver 180 vann som er egnet til skøytegåing om vinteren. Hvilket er favoritten?

– Det er Vansjø ved Moss hvor vi går mest. Det er et svært vann, hvor vi kan gå hele dagen. Børtevann i Enebakk er også bra. Losbyvassdraget er blitt rene Karl Johan, og folk valfarter dit.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bøker har betydd mye til forskjellig tid, men Bibelen betydde mye for meg i ungdommen. «Den tause våren» av Rachel Carson tente miljøengasjementet i meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er definitivt å gjøre noe, og være noe for andre. Å være sammen med barnebarna på to og fire år er helt topp. Da koser jeg meg virkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Sikkert en tegneseriehelt som Kaptein Miki i «Vill Vest».

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan ikke gå rundt å mislike meg selv. Da får jeg ikke noe fremdrift. Men kanskje at jeg svikter noen ganger, hvor jeg burde ha stilt opp for andre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er å gå og spise med noen, gjerne familien.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i mange tog, og det har dreid seg om å protestere mot høyreekstremisme. Det er menneskeskapt og går an å påvirke.

Er det noe du angrer på?

– Føler kanskje at jeg har sviktet venner og andre, som jeg i ettertid ser burde vært gjort annerledes.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Per Arne Salo, tidligere fagforeningsleder i heismontørenes forening i Oslo. Han er dessuten en veldig hyggelig fyr.