Sa nei til Lloyd Webber

Navn i nyhetene

Alexander Rybak (30)

Artist Rybak opptrer i kveld på BBC under Storbritannias nasjonale Eurovision Song Contest.

Du skal til England og opptre på deres Eurovision. Du har jo selv vunnet den internasjonale finalen. Hva er MGP for deg?

– MGP er visittkortet mitt, det gir meg muligheter til å krysse av mange morsomme ting på sjekklista.

Hva liker du å gjøre på fritiden din?

– Øve fiolin, lage musikk, og se på film og spille FIFA.

Har du alltid vært interessert i musikk?

– Jeg kommer fra en musikalsk familie, så det var veldig naturlig for meg å spille instrument.

Hvorfor valgte du å øve på å spille fiolin, og behersker du noen andre instrumenter?

– Faktisk begynte jeg med både piano og fiolin, før piano ble bi-instrumentet mitt.

Hvilken av sangene dine liker du best?

– Jeg er mest fornøyd med «Trolle»-musikken jeg har laget, pluss Dreamworks-sangen min «Into A Fantasy». Det er gøy å kunne skilte med!

Har du en favorittartist?

– Jeg liker Alan Walker, og håper han får heder og ære under spellemann-utdelingen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må jo være min egen da, siden jeg brukte flere år på å skape «Trolle»-universet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å se Julie smile (kjæresten, red.anm.). Eller le, aller helst.

Hvem var din barndomshelt?

– Gene Kelly fra «Singin’ In the Rain». Jeg likte allsidigheten hans.

Hva gjør du når du skeier ut?

– «Skeie ut», betyr ikke det å miste fornuften? Jeg prøver stadig å beholde fornuften.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg skulle av og til ønske jeg ikke var så perfeksjonist.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det kommer an på hvor stort demonstrasjonstoget er. Er det bare meg alene? Det ville jo sett dumt ut. Er det et stort nok tog, så ville jeg gått i kampanje for å innføre SoHo-sjokoladen.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke gjorde noe da mitt management takket nei til å møte Andrew Lloyd Webber. Det hadde sikkert vært dritkult.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville gjerne stått fast i heisen med kjæresten min. Hun er dødsmorsom!