Rygges redningsmann

Navn i nyhetene

Svein Aaser (69)

Næringslivs- og organisasjonsleder, opprinnelig fra Fredrikstad.

Er en av 28 investorer i det nyopprettede selskapet Rygge Airport AS, som planlegger videre drift av nedleggingstruede Moss lufthavn Rygge.

Hvorfor valgte du å gå inn i dette selskapet?

– Når det gjelder flyplassen på Rygge, har saken utviklet seg i en tragisk retning. Det er sjelden man ser at folkemeningen er så forskjellig fra regjeringens, med den konsekvens at flyplassen ble erklært død og skulle legges ned. Det er en ny og moderne flyplass som jeg personlig har benyttet et par ganger, og jeg synes den fungerer veldig bra. For Østfold fylke innebærer nedleggelsen et betydelig tap, både av arbeidsplasser og kontaktmuligheter med omverdenen. På den bakgrunnen støtter jeg tiltakene som går på å prøve å blåse nytt liv i Moss lufthavn Rygge.

Flere av investorene har i Dagens Næringsliv uttalt at de «investerer med hjertet». Er det mange følelser knyttet til denne redningsaksjonen?

– Vi investerer ikke for å få store gevinster, men for å gjøre noe som er bra for lokalsamfunnet. Det er det som er driveren her.

Hvilken tilknytning har du til Østfold nå?

– Ikke annet enn at jeg er glad i fylket. Og så har vi familie i Østfold og hytte på Hvaler.

Hvor mye har du bidratt med?

– Akkurat like mye som de andre, 50.000 kroner.

Dere er 28 stykker som til sammen har spyttet inn 1,6 millioner kroner. Det er jo ikke så mye å gå på?

– Nei, det er klart. Det er oppstartskapital, og så får vi se hvordan det utvikler seg.

Ønsker du å ha en aktiv rolle i dette selskapet?

– Vi satser på at daglig leder Knut R. Johannessen og styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen gjør jobben. Jeg synes selskapet er så godt bemannet at det holder.

Har du noen erfaring med flybransjen fra før?

– Ikke annet enn at jeg er en meget sterk konsument av flytjenester over hele verden.

Hvordan har denne gruppen jobbet fram mot lanseringen?

– Det må daglig leder svare på.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være en av de første barnebøkene, i Thorbjørn Egners univers.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg har det sånn som nå, slapper av i leiligheten vår i Frankrike og det er nydelig vær og jeg og min kone hygger oss og vet at de fire barna og åtte barnebarna våre har det svært godt.

Hvem var din barndomshelt?

– Gunnar Nilsen, «Stabbur-Nilsen», i Fredrikstad.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Utålmodigheten.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg i godt selskap med nære venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det har ikke vært en aktuell problemstilling for meg i det hele tatt.

Er det noe du angrer på?

– Ja, men det får være internt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone.