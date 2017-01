Med hjerte for Jordal

Navn i nyhetene

Hvem: Eli Grimsby (53)

Hva: Direktør for kultur og idrettsbygg Oslo KF.

Hvorfor: Bruker milliarder på nye praktbygg i Oslo.

En rekke nye bygg, som Jordal Amfi, Deichmanske hovedbibliotek og Munch-museet, er under bygging i regi av dere. Hvordan er det å lede noe som skal være et symbol i Oslo de neste 100 år?

– I det daglige er jeg mest opptatt av å bygge trygt og innenfor budsjett, men når jeg stopper opp, så kan jeg tenke: Jo, jammen er jeg med på noe stort. Men av og til, som på torsdag, da vi markerte rivingen av Jordal Amfi, kjente jeg på det. At det vi gjør betyr mye for mange, og vil gjøre det i mange år framover.

Hvor mye penger bruker dere på bygging?

– I økonomiplanen som går fra 2017 og fire år framover har Bystyret satt av 5,7 milliarder for å fullføre kulturbyggene i Bjørvika og bygge nye idrettsanlegg. Tar vi med det vi har brukt til nå, på Munch-museet og Deichmanske hovedbibliotek, blir det rekordhøye 7,5 milliarder kroner.

Som sjef for all byggingen. Hva er det verste marerittet?

– Det er at noen som arbeider på byggene skal skade seg. Vi har stort fokus på HMS, men man kan aldri være sikker. Skader og ulykker som involverer mennesker er det verste som kan skje, og vi kan aldri bli nøye nok i sikkerhetsarbeidet.

Hvilket prosjekt gleder du deg mest til å åpne?

– Begge kulturbyggene i Bjørvika rager høyt, men på topp kommer Jordal Amfi. Vi la ned masse arbeid i dette da vi holdt på med OL-prosessen, og nå får jeg en ny sjanse til å realisere det.

Hvilke andre store prosjekterer er på gang?

– Vi er i gang med Deichmanske hovedbibliotek, og skal ha grunnsteinsnedleggelse der denne uka. Her er vi også i rute og innenfor budsjett. Moren min jobbet på Flekkefjord bibliotek, og jeg er mer eller mindre oppvokst der. Vi jobber også med ny skøytehall på Valle, nye bad på Tøyen og Stovner, skøytehall på Frogner og nye Lillomarka arena for å nevne noe.

Hva er drømmeprosjektet?

– For meg så er det å realisere et bygg som legger til rette for små og store kultur- og idrettsøyeblikk. Vi er heldige som kan jobbe med dette. Vi står midt oppe i en drøm.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– De senere årene har jeg blitt en stor Harry Potter-fan. Jeg har lest bøkene om og igjen. Både sammen med jentene mine og meg selv. En bok jeg elsket å lese da seg startet å studere, er Isabel Allendes «Om kjærlighet og skygge».

Hva gjør deg lykkelig?

– Er lett å glede. Det jeg kjenner mest på av takknemlighet, er når nærmeste familie har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Der er det ingen tvil. Fantomet seiler opp som nummer en.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg hater slurv. Og der kan jeg noen ganger bli for streng. Når folk ikke har gjort sitt beste, blir jeg irritert.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det å skeie ut, er å gjøre noe fullstendig unyttig. Jeg liker veldig godt å bruke en helg på å se alle Star Wars eller Jason Bourne-filmene.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Har ingen lang tradisjon på det. Jeg er opptatt av åpenhet, og at man kan tørre å si hva man mener. Når ytringsfriheten blir utfordret, reagerer jeg.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er en person som er veldig fremtidsrettet. Enten jeg har opplevd suksess eller fiasko. Jeg kjøpte meg min første tørketrommel i fjor, og jeg angrer på at jeg ikke gjorde det før.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje en god lytter? Jeg kunne gjerne stått fast med Harry Potter-forfatter J.K. Rowling. Jeg har mange spørsmål til henne, og jeg ville håpet hun kunne fortelle meg noen hemmeligheter.