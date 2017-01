Landbruksoptimist

Navn i nyhetene

Hvem: Lars Petter Bartnes (47)

Hva: Leder i Norges Bondelag.

Hvorfor: Foredragsholder under konferansen «Mat og Landbruk 2017» som starter i dag.

«Er vi klare for fremtidens landbruk?» er hovedspørsmålet under årets mat- og landbrukskonferanse. Hva sier du?

– Ja, for vi er allerede en del av fremtidens landbruk. Dagens system er et godt fundament å bygge videre på både nasjonalt og internasjonalt. Vi har høy dyrevelferd og god dyrehelse, og produserer trygg mat der landbruket er en bidragsyter over hele landet. Derfor er det så viktig å fortsette utviklingen av landbruket istedenfor å svekke det.

Hvilke tre ting mener du er avgjørende for å gjøre norsk landbruk og matproduksjon lønnsom i framtida?

– Matproduksjon skal være økonomisk lønnsom, men kostnadseffektivitet må ikke bli enerådende. Dette handler også om at mange andre verdier skal ivaretas. Det er nemlig ingen selvfølge at vi har matproduksjon i hele det langstrakte landet vårt. Når det er sagt mener jeg et velfungerende tollvern er helt nødvendig på grunn av det høye kostnadsnivået i Norge. Tollvernet har også skapt god dyrehelse som et premiss for god mattrygghet. Videre må vi opprettholde overføringer som reduserer klimatiske og geografiske utfordringer for matproduksjonen. I tillegg er det avgjørende at vi har markedsordninger som reduserer bondens risiko og samtidig åpner for å ta ut inntekter i markedet.

Som foredragsholder under konferansen, hva er ditt budskap for 2017?

– Det er stigende interesse for landbruk og matproduksjon i befolkningen. Jeg vil forsterke folks bevissthet om viktigheten av å ha en stor norsk matproduksjon som grunnlag for økt verdiskaping i industri og reiseliv, trygg mat og et stadig grønnere næringsliv. Det er også et krystallklart budskap til Stortinget som snart behandler meldinga om framtidens jordbruk.

Hvis du kunne be om noen politiske grep, hva ville du ønske deg da?

– Først av alt en sterk politisk vilje til å satse på norsk landbruk. Dernest en satsing på de mindre og mellomstore bruka som vil sikre utvikling av det landbruket vi vet folk vil ha, og som kan levere mat til en voksende befolkning. Så skulle politikerne satt av midler for å utnytte landbrukets ressurser både i forskning, matproduksjon, energiproduksjon og ikke minst til å skape nye, grønne arbeidsplasser.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bokserien til Mikkjel Fønhus.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mye. Det kan være en lang skitur med familien i fjellet.

Hvem var din barndomshelt?

– Min far. Så opp til ham som hardt arbeidende familiefar.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg lett lar meg overtale til sene kvelder.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper is på impuls ganske jevnlig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Sentralisering av makt og befolkning.

Er det noe du angrer på?

– Angrer lite, jeg ser framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona. Skal jeg først stå fast i en heis bør det være trivelig.